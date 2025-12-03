«Мы не будем слушать Лаврова, Путина или Пескова» – генсек НАТО
НАТО будет продолжать поддержку бандеровской Украины, не обращая внимания на доводы руководства России. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы хотим, чтобы война закончилась, но при этом Украина должна сохранить свой суверенитет, и чтобы Россия больше никогда не нападала на Украину.
Сейчас идут переговоры. Я уже давно перестал комментировать Лаврова, Путина или Пескова. Я встречался с ними, когда был премьер-министром Нидерландов, и могу вас заверить, что пусть они говорят, а мы не будем реагировать на их слова», – сказал Рютте.
«С самого начала полномасштабного вторжения России, союзники демонстрировали непоколебимую приверженность Украине. За последние месяцы европейские и канадские союзники предоставили Украине жизненно важное американское оборудование на миллиарды долларов.
Эта поддержка – важная часть наших усилий по обеспечению Украины всем необходимым для защиты сегодня и в будущем. Но, всё же, мы должны сделать больше. Я ожидаю, что союзники объявят о новых взносах в ближайшие дни», – добавил он.
