«Мы не будем слушать Лаврова, Путина или Пескова» – генсек НАТО

Вадим Москаленко.  
03.12.2025 13:06
  (Мск) , Киев
Просмотров: 935
 
Дзен, НАТО, Россия, Украина


НАТО будет продолжать поддержку бандеровской Украины, не обращая внимания на доводы руководства России. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


«Мы хотим, чтобы война закончилась, но при этом Украина должна сохранить свой суверенитет, и чтобы Россия больше никогда не нападала на Украину.

Сейчас идут переговоры. Я уже давно перестал комментировать Лаврова, Путина или Пескова. Я встречался с ними, когда был премьер-министром Нидерландов, и могу вас заверить, что пусть они говорят, а мы не будем реагировать на их слова», – сказал Рютте.

«С самого начала полномасштабного вторжения России, союзники демонстрировали непоколебимую приверженность Украине. За последние месяцы европейские и канадские союзники предоставили Украине жизненно важное американское оборудование на миллиарды долларов.

Эта поддержка – важная часть наших усилий по обеспечению Украины всем необходимым для защиты сегодня и в будущем. Но, всё же, мы должны сделать больше. Я ожидаю, что союзники объявят о новых взносах в ближайшие дни», – добавил он.

