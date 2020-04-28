«Мы не будем стрелять в русских солдат» – пандемия открыла глаза болгарам

28.04.2020, София, Алексей Топоров

США готовят Восточную Европу к войне с Россией, но болгары, даже будучи членами НАТО, не станут стрелять в русских.

О том, какие выводы сделала Болгария во время коронавируса, «ПолитНавигатору» рассказал председатель штаба Воинского союза имени Васила Левского и соучредитель общественного движения Болгарское народное единство Николай Иванов.

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«ПолитНавигатор» -В уходящем месяце в Болгарском Добриче в очередной раз осквернили памятник советскому солдату, что вызвало возмущенную реакцию у жителей страны, но почему-то подобные акты вандализма все равно происходят у вас регулярно….

Н.И. -Здесь люди адекватные, любят русских и Россию и уважают нашу общую историю. Но у нас есть НКО, которые сидят на грантах, они целенаправленно занимаются тем, что нагнетают русофобию. Им же деньги за это идут, вот и нужно показывать свою деятельность. А обычные болгары воспринимают все это очень остро. Даже есть те, кто выходил в патрули, чтобы охранять памятники.

«ПН» -Но власть, все-таки, не справляется с ванадалами.

Н.И. -Власть не то, чтобы не справляется, она просто не хочет справляться. Если бы хотела, давно бы справилась. У меня много друзей полицейских, им никто не отдавал приказа решить проблему, потому как, если бы был приказ, они бы решили вопрос, и очень быстро.

Чтобы понять, почему так происходит, откуда появилась такая пропасть между властью и народом, надо знать природу власти в Болгарии. У нас в управлении сидят реальные западные вассалы, далеко не болгарские политики. С другой стороны, народ растащили по разным партиям – и нет кулака, который собрал бы всех для решения насущных задач.

А те, что у власти, свои денежки отрабатывают, потому что боятся, все-таки у нас здесь четыре американские базы. И американцы держат себя здесь совсем не как в гостях, а как хозяева. Надменность в поведении не скроешь ничем.

«ПН» -Ну, они хотя бы помогли вам, когда началась эпидемия коронавируса?

Н.И. -От США помощи не было, от Евросоюза миллиард евро по всем странам распределили. При этом в Болгарии малый бизнес болгарский, не европейский, этим карантином тотально извели. В нормальных государствах что-то делают, как, например, в Испании, где малому бизнесу, кажется, по 800 евро в месяц дают, друг рассказывал, который там живет. А тут тебе только предлагают взять кредит. Но его же нужно будет возвращать!

«ПН» -Вроде бы у вас после парламентских выборов 2017 года патриотические силы сумели попасть во власть?

Н.И. -Оказалось, что они – те же самые, по сути, люди, что и находились во власти до этого. Для простых людей не изменилось ничего. И это понятно, если посмотреть, как в целом здесь построена политическая система.

В прошлом году, например, в ноябре летали в Вашингтон, делегация с премьер-министром, министром обороны, их самолет посадили буквально на кукурузное поле, приехали за ними какие-то две машины с охранниками, показав всем, даже не скрывая этого, что прибыли их псы….

Поэтому до начала эпидемии люди продолжали массово уезжать из Болгарии. У нас население уже упало до 6,5 миллионов. Получается, три миллиона человек не живут сейчас здесь, работают за границей. Села превращаются в руины.

Но из-за этого коронавируса многие начали возвращаться. Работы в Европе нет. Где-то 400 тысяч человек уже вернулись. А многие не могут вернуться из-за того, что закрыли границы. Тупо сидят там без работы.

Так что, получается, от этого коронавируса есть и польза: люди стали понимать, что как прежде уже не будет, как снимут карантин, не думаю, что многие вернутся в Евросоюз, потому что и там дела идут неважно.

Я даже не говорю про болгар, которые туда поехали, я про местных, что тоже остаются без работы. И когда карантин отойдет, в Европе само собой, поначалу будут думать о своих, а не о приезжих на заработки болгарах или поляках.

«ПН» -В храмы на Пасху вас тоже не пускали?

Н.И. -На Пасху они вроде не разрешили посещение храмов, но люди пошли. И никого не трогали. Все-таки, мы Восточная Европа, другой менталитет. На Западе скажут – все слушаются. А тут люди тоже поначалу дома сидели… А теперь, например, есть запрет ходить в парки, но люди все равно гуляют.

«ПН» -Кстати, с недавним вступлением теперь уже Северной Македонии в НАТО, по сути, съело Балканы….

Я не могу сказать, что НАТО прямо съело Балканы. Они чем больше углубляются в регион, тем больше это вызывает отторжение в народе, начинаются антинатовские процессы. В Болгарии, Сербии, даже в самой Греции, хоть она и член НАТО. Но если посмотреть на то, что происходило в Европе в целом, где войска на улицы выводили, на мой взгляд, шла отработка. Смотрели, как люди будут себя вести.

Например, они начали полевые госпитали разворачивать – если посмотреть, то ни явно не предназначены для борьбы с вирусами и инфекциями под карантин. Туда пациентов никто даже и не завозил, просто военные по ним передвигаются.

Вчера я наблюдал, как штук восемнадцать военных самолетов куда-то летели… Народ же тоже нужно подготавливать… Я думаю, что они готовятся к войне с Россией. И я думаю, американцы не очень хотят в это лезть сами, хотят Европу туда затащить. Они же не дураки. Ну а на местах власти им послушны.

Но, если честно, в Болгарии никто не пойдет на фронт погибать за американцев. Может произойти как раз наоборот, и американцы это знают. У них же есть люди, которые глубоко внедрены к нам, изучают обстановку и все прекрасно понимают. Почему болгарская армия сегодня – это всего пятнадцать тысяч бойцов?

На прошлогодних учениях, которые проходили на нашей территории, дело даже до скандала дошло: там мишени поставили в форме российских солдат. И наши отказались стрелять. Менталитет людей таков.

Иванов (второй справа) во время службы в армии Болгарии

До вхождения НАТО армия Болгарии составляла 175 тысяч человек. Сейчас осталось 80 танков, на пять танков один аккумулятор. С авиацией совсем плохо, до 1999 года ВВС Болгарии, а мы же не самая крутая страна, состояли из 400 боевых самолетов, сейчас их у нас всего восемь. Почему? Само население не пойдет за американцев, европейцев, наоборот – им тут, если что, наваляют!

«ПН» -Какие-то условно пророссийские силы в Болгарии существуют?

Н.И. -Кроме Воинского союза, который у нас был (объединял отставных офицеров, которые создавали мобильные дружины для борьбы с нелегальными мигрантами – ред.) мы начали проект Болгарское народное единство, идеология которого, как раз направлена в сторону России.

Потому что мы понимаем корни и исторические связи. С кем надо в дружбе жить. Но если посмотреть, как в руководстве России делают некоторые вещи те чиновники, что отвечают за связи с Болгарией…. Ну тупо тратятся деньги! И, похоже, кто-то зарабатывает на этом. Допустим, в Болгарии есть движение русофилов. Вроде создано. Но они разобщены внутри. Собираются вместе что-то отпраздновать, но конкретных шагов от них не видно.

При этом в СМИ показывают, что вот они действуют. Наоборот, мы им много раз в организационном плане помогали, они сами себя не могут организовать. При этом у них сильная поддержка из Кремля. А мы реально работаем, поддерживаем Россию отсюда. Но России надо по-другому посмотреть на Болгарию, и многих людей, ответственных за связь с нашей страной, нужно поменять.

«ПН» -Ну а пока в России не сделали правильных выводов, чем конкретным собираются заниматься ваши движения?

Сейчас наша идея сплотить народ, потому что он реально разобщен. Есть понимание, что в Болгарии могут любые политики у власти быть, но если они не будут отвечать за свои действия перед народом – ничего не поменяется. Плюс много вопросов и к самому Евросоюзу, и к НАТО.

Вхождение в ЕС должно было проводиться по референдуму, так прописано в Конституции, но здесь такого не было, народ не спросили. Народ же не дурной, он понял, что мы не просто в проигрыше, а нас обокрали. У нас была своя промышленность, а сейчас ничего нет.

Я повторюсь, коронавирус и пользу болгарскому обществу принес: многие вещи вышли наружу, и их не спрячешь теперь, многие болгары стали возвращаться, люди понемногу стали сплачиваться: разобщенность, которая была, потихоньку начинает уходить.

Иванов (крайний слева) во время пророссийской акции

Мы намерены не через политику, а через гражданское общество давить на власть. Любая партия, придя к власти, будет делать то, что скажет народ, если он скажет, а не будет сидеть молча. За месяц до карантина мы запустили серию протестов, только начали, и… Теперь уже народ на улицы не выведешь, всех арестуют.

Самая большая проблема Болгарии – у нас политики несамостоятельны, подчиняются приказам даже не из ЕС, а из Вашингтона, делают все, что им скажут. Если мы колония Америки сейчас, то пусть власть выйдет и скажет об этом народу…

Думаю, когда карантин снимут, процессы тут пойдут довольно интересные, и пойдут активно, людям надоело, что их обманывают. Мы понимаем, что у нас есть тысячелетние союзники, а есть враги, что мы тоже очень хорошо понимаем.