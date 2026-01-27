Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Безграмотная политика Зеленского привела к тому, что его рейтинг упал ниже 20%, и только военное положение помогает ему удерживаться у власти.

Об этом в беседе с иноагентом Александром Шелестом заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович (признан экстремистом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы не знаем, какая реальная поддержка Зеленского. Злые языки говорят, личный рейтинг Зеленского – 18,6%. Это ниже предела управляемости, и только военное положение позволяет этому существовать. Предел управляемости – когда рейтинг президента падает ниже 24%, от него начинают отползать союзники и силовики. У Зеленского 18%. Если бы не военное положение, он бы не удержался», – сказал Арестович.

Он уверен, что Зеленский будет продолжать военные действия даже после того, как Россия освободит Донбасс.