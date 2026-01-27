«Мы не дадим России ограничиться Донбассом – и вынудим её идти дальше» – Арестович
Безграмотная политика Зеленского привела к тому, что его рейтинг упал ниже 20%, и только военное положение помогает ему удерживаться у власти.
Об этом в беседе с иноагентом Александром Шелестом заявил экс-советник ОП Украины Алексей Арестович (признан экстремистом в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы не знаем, какая реальная поддержка Зеленского. Злые языки говорят, личный рейтинг Зеленского – 18,6%. Это ниже предела управляемости, и только военное положение позволяет этому существовать.
Предел управляемости – когда рейтинг президента падает ниже 24%, от него начинают отползать союзники и силовики. У Зеленского 18%. Если бы не военное положение, он бы не удержался», – сказал Арестович.
Он уверен, что Зеленский будет продолжать военные действия даже после того, как Россия освободит Донбасс.
«Представим ситуацию, что Путин рано или поздно выбил украинские войска из Донбасса. Его политическая задача выполнена, устранён камень преткновения на переговорах.
И Путин говорит: останавливайте войну, мы свою задачу решили. А Украина скажет: а мы не останавливаем, мы продолжаем воевать дальше. Значит, ему придётся идти дальше», – подытожил экс-советник Зеленского.
