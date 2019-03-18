Мы не допустили в Крыму второй Донбасс, если не первый – Пригожин

18.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Признание крымского референдума было внутренней потребностью России, где прекрасно понимали, чем могло закончиться для Крыма пребывание в составе Украины после госпереворота в Киеве.

Об этом в ходе творческой встречи рассказал российский продюсер Иосиф Пригожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы поддержали референдум пять лет назад, мы в Крым ездили на протяжении 25-30 лет, мы знаем, что происходило – развивался он, не развивался, мы понимаем, что там есть российский флот, мы понимаем, что там есть большое количество русскоязычной аудитории. Мы понимаем, чем может закончиться неадекватное управление пришедших революционеров на Украине.

Я не хочу политизировать наш юбилейный разговор, но, тем не менее, мы понимаем, что бы могло произойти. Мы бы сегодня получили бы просто второй Донбасс, вот и всё, если не первый.

Нас никто не просил, это была чисто внутренняя потребность, никто не покупал, не предлагал, вы с нами или вы против нас. Была внутренняя потребность, был испуг за наших людей, за наших соотечественников и за нас в том числе, за всю страну», – заявил Пригожин.