Выборы
//exit;
18.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Крым, Русская Весна, Украина
Просмотров:

Мы не допустили в Крыму второй Донбасс, если не первый – Пригожин

Признание крымского референдума было внутренней потребностью России, где прекрасно понимали, чем могло закончиться для Крыма пребывание в составе Украины после госпереворота в Киеве.

Об этом в ходе творческой встречи рассказал российский продюсер Иосиф Пригожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы поддержали референдум пять лет назад, мы в Крым ездили на протяжении 25-30 лет, мы знаем, что происходило – развивался он, не развивался, мы понимаем, что там есть российский флот, мы понимаем, что там есть большое количество русскоязычной аудитории. Мы понимаем, чем может закончиться неадекватное управление пришедших революционеров на Украине.

Я не хочу политизировать наш юбилейный разговор, но, тем не менее, мы понимаем, что бы могло произойти. Мы бы сегодня получили бы просто второй Донбасс, вот и всё, если не первый.

Нас никто не просил, это была чисто внутренняя потребность, никто не покупал, не предлагал, вы с нами или вы против нас. Была внутренняя потребность, был испуг за наших людей, за наших соотечественников и за нас в том числе, за всю страну», – заявил Пригожин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть