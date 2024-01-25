«Мы не дошли даже до «линии Суровикина» – украинский командир

Анатолий Лапин.  
25.01.2024 11:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия грамотно выстроила линии обороны и предугадала направление наступления ВСУ, что помогло остановить его.

Об этом в эфире интернет-канала «Украинская правда» заявил бывший командир роты 47-й мехбригады ВСУ, водитель американской бронемашины «Бредли» Николай Мельник, потерявший ногу во время «контрнаступа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия грамотно выстроила линии обороны и предугадала направление наступления ВСУ, что помогло остановить...

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По словам Мельника, его подразделение было остановлено в 10-ти километрах от первой линии обороны российской армии.

«Там, где мы были, линия Суровикина была еще за 10 километров от того, где мы остановились. Россияне очень правильно рассчитали направление удара, очень грамотно построили оборонные сооружения. Более того, когда была артподготовка перед наступлением в мае месяце, они продолжали под огнем делать бетонные капониры.

Ну, все – ты их хлобучишь, а они продолжают что-то делать – это очень многого стоит. Поэтому мы не рассчитали того, что россияне были подготовлены ко всему, вплоть до того, что они просто по направлению наступления камеры поставили и элементарно видели движение отдельных подразделений», – заявил Мельник.

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