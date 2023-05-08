«Мы не фашисты» – нацист Карась одарил побратима «подарунком» с гитлеровской символикой

Главарь неонацистской запрещенной в России группировки С14, ныне воюющий в ВСУ Евгений Карась в своём эфире сделал подарок боевику признанного в РФ террористическим нацполка «Азов» Родиону Кудряшову в виде коробки бельгийских конфет с маркировкой «1488».

Свой поступок нацистский клоун объяснил историческим обоснованием якобы даты, указанной на коробке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня я взял подарок Родиону, потому что есть 1488 год, это был год, когда начала разваливаться Золотая орда, она начала сепарироваться на разные какие-то ханства, Крымское, другие и другие. И я верю, что мы сейчас завершим процесс, который уже не тысячу лет, но много и много веков, мы разорвём какой-то цикл истории, когда вечно с востока набегало это дикарство, за счёт современного вооружения, воли, светлого разума», – бредил свинопас.

«Они сейчас называют нас фашистами, но эти неосовки, эта неоорда, она посыплется, потому что мы не неофашисты, мы няшисты. Вот, Родиону бельгийские конфетки в честь года, когда рассыпалась Золотая орда, вручаем от украинцев, которые нас поддерживают за границей. Желаем, чтобы наша победа была величественной и сладкой, как эти конфетки», – паясничал Карась.