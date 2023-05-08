«Мы не фашисты» – нацист Карась одарил побратима «подарунком» с гитлеровской символикой

Вадим Москаленко .  
08.05.2023 21:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 806
 
Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Главарь неонацистской запрещенной в России группировки С14, ныне воюющий в ВСУ Евгений Карась в своём эфире сделал подарок боевику признанного в РФ террористическим нацполка «Азов» Родиону Кудряшову в виде коробки бельгийских конфет с маркировкой «1488».

Свой поступок нацистский клоун объяснил историческим обоснованием якобы даты, указанной на коробке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главарь неонацистской запрещенной в России группировки С14, ныне воюющий в ВСУ Евгений Карась в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Сегодня я взял подарок Родиону, потому что есть 1488 год, это был год, когда начала разваливаться Золотая орда, она начала сепарироваться на разные какие-то ханства, Крымское, другие и другие. И я верю, что мы сейчас завершим процесс, который уже не тысячу лет, но много и много веков, мы разорвём какой-то цикл истории, когда вечно с востока набегало это дикарство, за счёт современного вооружения, воли, светлого разума», – бредил свинопас.

«Они сейчас называют нас фашистами, но эти неосовки, эта неоорда, она посыплется, потому что мы не неофашисты, мы няшисты. Вот, Родиону бельгийские конфетки в честь года, когда рассыпалась Золотая орда, вручаем от украинцев, которые нас поддерживают за границей. Желаем, чтобы наша победа была величественной и сладкой, как эти конфетки», – паясничал Карась.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть