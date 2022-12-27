«Мы не играем в переговоры»: Приднестровью угрожают вторжением

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Украина пока не будет нападать на Приднестровье совместно с Молдовой, но такой вариант возможен.

Об этом в интервью телеканалу «1+1» заявил бывший начальник СВР Украины Николай Маломуж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реальных действий с нашей стороны и со стороны Молдовы не будет. Это предупреждение РФ на случай агрессивных действий против Молдовы или Украины. Тогда можно будет объединить усилия. Пока активных операций ни нашими спецслужбами, ни тем более ВСУ на территории Молдовы не планируется. Будет формат контроля наших и молдавских спецслужб вместе с нашими партнерами: НАТО, США, Румынией. В случае агрессии с территории Приднестровья или из Черного моря, связанных с наступательной операцией, переброской войск, тут уже может разыграться сценарий, когда мы вступим в реальную войну с этими группировками. Но я не вижу в данный момент, чтобы приднестровские войска пошли против Украины или Молдовы. Там некому идти, они демотивированы», – сказал Маломуж.

Между тем из Молдовы звучат заявления о том, что «российская агрессия» готовится. Уверенность в этом на прошлой неделе выразил директор молдавской Службы информации и безопасности Александр Мустяцэ в интервью румынскому телевидению. Позже в спецслужбе уточнили, дескать, они опасаются, что Россия выстроит сухопутный коридор до Приднестровья, взяв под контроль Одесскую область.

Депутат парламента Молдовы от правящей партии Андриан Кептонар считает, что на Днестре Россия не остановится и завоюет Молдову.

«Я полностью уверен, что это достоверная информация. С первых дней войны были намерения российской армии, и у меня большие сомнения, что они бы остановились по Днестру. Сейчас нам очень повезло с героическим сопротивлением украинцев», – сказал Кептонар.

Его шеф, спикер Игорь Гросу более осторожен в своих высказываниях.

«Мы должны очень внимательно за развитием ситуации и быть готовыми ко всему. На данный момент прямой угрозы вторжения мы не видим. РФ использует против нас гибридные угрозы: энергетическая, пропаганда, кибер-атаки и так далее», – сказал Гросу в интервью TV8.

В том же эфире политолог, заведующий сектором Национального института стратегических исследований Артем Филиппенко признал, что в «окончательном решении приднестровского вопроса» Украина заинтересована больше Молдовы.

«Можно сказать, что приднестровский конфликт – это внутренний вопрос Молдовы. Только из-за этого внутреннего вопроса у нас сегодня есть определенные проблемы в Украине. Мы вынуждены обращать внимание на то, что там есть незаконные вооруженные формирования и российские войска. Приднестровье контролирует железную дорогу и электроэнергию, которая поступает в том числе в Одесскую область. Есть куча проблем, которые составляют угрозу национальной безопасности Украины. То есть Украина сегодня является более заинтересованной стороной в решении этой проблемы, чем сама Молдова», – сказал Филиппенко.

Радикалы внутри Молдовы разжигают страсти вокруг Приднестровья и Гагаузии, играя в интересах Украины. Одиозный прорумынский депутат Оазу Нантой, известный скандальными заявлениями, высказался о том, что приднестровский вопрос не нужно решать через диалог с Тирасполем.

«Кишинев вместе с партнерами должен разработать план действий и положить им на стол. Кто примет план – возможно, будет прощен. Кто нет – им остается только уехать. Мы тут не играем в переговоры. Этот режим не имеет право на существование», – заявил Нантой в телеэфире

Он также высказался за лишение Гагаузии статуса автономии. В этом вопросе его поддержал экс-министр обороны Молдовы Анатолий Шалару.

«Мы должны быть жёсткими, должны быть хозяевами на своей земле, а гагаузы, которые пришли в XIX веке в Молдову, у них нет земли, мы им дали земли, мы их приняли, согласились с ними, но наша доброта может закончиться, потому что я не хочу, чтобы будущее моих детей зависело от решений политических мошенников из Гагаузии. И так же, как и из Приднестровья. Я может излишне жёсткий, но когда в политике говорят пушки, нельзя использовать обычные методы, чтобы убедить кого-то в Приднестровье или Гагаузии», – добавил он.

Мотивы молдавских и украинских ястребов понятны. В случае освобождения Одесской области и Приднестровье, и Гагаузия получат наконец границу с Россией, к которой испытывают давние симпатии. Уничтожив обе республики, Киев и Кишинев создадут враждебную территорию вдоль будущей границы РФ. Однако их агрессивные планы совсем на нравятся Бухаресту.

В румынских СМИ возмущаются тем, как режим Майи Санду манипулирует темой войны.

«Пропагандисты Кишинева приняли линию Сороса. Но у нас нет такой информации. Мы страна-член НАТО и ЕС. У нас нет такой информации. Дайте доказательства. Противоречить стране, которая частично спонсирует твой энергетический суверенитет, – это наглость»,- заявил румынский политический аналитик Ханс Хартманн.