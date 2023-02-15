«Мы не игроки здесь»: Луценко признал отставание от русских в ударных дронах

России удалось добиться преимущества над Украиной в применении ударных беспилотников.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член экс-депутат Верховной рады, Игорь Луценко, мобилизовавшийся в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«На сегодня мы проигрываем. У русских есть «Шахеды», у нас нет ничего аналогичного в таком количестве. У русских есть «Ланцеты» – по моей родной бригаде они бьют чуть ли не раз в несколько дней, попадает куда-то «Ланцет» рядом с нашей артиллерией. У нас нет ничего аналогичного», – сказал экс-депутат.

« У русских уже энный завод строится [по производству] беспилотников. То есть у них уже беспилотная отрасль измеряется количеством заводов, а у нас еще ни одного завода не построено. Потому отставание для всех очевидно, даже для любого человека, который пять минут посмотрит новости, что происходит у русских, что происходит у нас. «Укроборонпром», к сожалению, не является игроком в этой отрасли – все, что я могу об этом сказать», – заявил Луценко.