«Мы не имеем права на месть». Затулин отговаривает от ядерного удара и методов Моссад

Депутат Госдумы Константин Затулин назвал «признаком неуверенности» звучащие призывы к руководству России нанести первой ядерный удар для обеспечения победы в СВО.

«С некоторых пор – как только возникли проблемы и подверглись уценке планы – у нас стало модно советовать первыми нанести ядерный удар то ли по Украине, то ли по Европе. Использовать, не стесняясь, свой ядерный козырь…

Во-первых, между нами и Украиной нет Тихого океана. Во-вторых, Хиросима и Нагасаки – это и есть тактический ядерный удар по сегодняшним меркам. Но его нанесли, не зная наперёд всех последствий. Тот, кто решится на это сейчас, не может их не знать и берёт ответственность не только за себя, но и «за того парня» будущих поколений своего народа. И третье. Никто, ни Рузвельт, ни Трумен не утверждали, что японцы и американцы – один народ. А мы, президент Путин и я, по крайней мере, стоим на том, когда касается русских и украинцев.

Угроза ядерным оружием – признак не силы, а неуверенности в иных своих возможностях. Нам не найти ответ, как – не прибегая, нет, не к бомбе, а к отечественной войне – победить, а не просто остановить Украину, руками которой воюет Запад», – пишет депутат в «Литературной газете».