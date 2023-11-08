«Мы не имеем права на месть». Затулин отговаривает от ядерного удара и методов Моссад
Депутат Госдумы Константин Затулин назвал «признаком неуверенности» звучащие призывы к руководству России нанести первой ядерный удар для обеспечения победы в СВО.
«С некоторых пор – как только возникли проблемы и подверглись уценке планы – у нас стало модно советовать первыми нанести ядерный удар то ли по Украине, то ли по Европе. Использовать, не стесняясь, свой ядерный козырь…
Во-первых, между нами и Украиной нет Тихого океана. Во-вторых, Хиросима и Нагасаки – это и есть тактический ядерный удар по сегодняшним меркам. Но его нанесли, не зная наперёд всех последствий. Тот, кто решится на это сейчас, не может их не знать и берёт ответственность не только за себя, но и «за того парня» будущих поколений своего народа. И третье. Никто, ни Рузвельт, ни Трумен не утверждали, что японцы и американцы – один народ. А мы, президент Путин и я, по крайней мере, стоим на том, когда касается русских и украинцев.
Угроза ядерным оружием – признак не силы, а неуверенности в иных своих возможностях. Нам не найти ответ, как – не прибегая, нет, не к бомбе, а к отечественной войне – победить, а не просто остановить Украину, руками которой воюет Запад», – пишет депутат в «Литературной газете».
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Затулин считает, что вокруг СВО сложилась «патовая ситуация».
«Нельзя превратить конфликт на Украине в бесконечный ближневосточный. Хотя Киев не стесняется действовать как ХАМАС, ЦАХАЛ или Моссад, мы не имеем права на месть, даже если для этого возникли основания. Русским и украинцам жить или вместе, или рядом. И хотя это не одно и то же, почва и судьба налагает обязательства. Это не имеет ничего общего с отказом от борьбы за победу. Просто не всякая победа станет на самом деле собой, когда дело касается войны на Украине», – подчеркивает депутат.
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