«Мы не какая-то Чехия. Украине нужно членство в НАТО турецкого типа» – Карасёв

Новости Украины

У Украины великая стратегия, потому что есть выход через Белоруссию на Север Европы, на страны Балтии, Чёрное море, Южное Причерноморье, Кавказ, а потому она может быть полноценным членом НАТО калибра Турции.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Цель внешней политики Украины после войны может быть и должна быть иной. Членство в НАТО, в ЕС – это способ, а не самоцель. А вот какая политика – внешняя, внутренняя – это вопрос для обсуждения. Я вот чего боюсь, чтобы мы не были, учитывая нашу географию, чисто западно-центрическими. Понимаете, когда Словакия, Чехия, они – центральная Европа, под Германией. Право вето, да. Но это, всё-таки, классическое среднее европейское государство – 5 миллионов, 9 миллионов, но не 40 же миллионов. Поэтому нам подходит членство в НАТО, как у Турции. Она имеет свою политику не только исключительно прозападную… Это внешняя политика азимутного типа, а не монорельсового. А посмотрите на нашу географию – у нас выход через Белоруссию на Север Европы, на страны Балтии. Это Чёрное море, это Северное Причерноморье. Это, если и дальше будет развиваться, и Кавказ. Кавказ это уже Иран, Индия, Пакистан», – разошёлся Карасев.

«Это великая стратегия, а не маленькая стратегия – спрятаться за каким-то членом ЕС и НАТО и получить гарантии безопасности. Тем более, что мы уже доказали, что мы гарантии безопасности себе обеспечиваем – и выиграть войну во многом в чём можем и самостоятельно. Мы это доказали в первые дни войны», – не сдерживал себя Карасёв.