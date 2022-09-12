«Мы не какая-то Чехия. Украине нужно членство в НАТО турецкого типа» – Карасёв

12.09.2022  21:46 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 540
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

У Украины великая стратегия, потому что есть выход через Белоруссию на Север Европы, на страны Балтии, Чёрное море, Южное Причерноморье, Кавказ, а потому она может быть полноценным членом НАТО калибра Турции.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины великая стратегия, потому что есть выход через Белоруссию на Север Европы, на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Цель внешней политики Украины после войны может быть и должна быть иной. Членство в НАТО, в ЕС – это способ, а не самоцель. А вот какая политика – внешняя, внутренняя – это вопрос для обсуждения.

Я вот чего боюсь, чтобы мы не были, учитывая нашу географию, чисто западно-центрическими. Понимаете, когда Словакия, Чехия, они – центральная Европа, под Германией. Право вето, да. Но это, всё-таки, классическое среднее европейское государство – 5 миллионов, 9 миллионов, но не 40 же миллионов. Поэтому нам подходит членство в НАТО, как у Турции. Она имеет свою политику не только исключительно прозападную…

Это внешняя политика азимутного типа, а не монорельсового. А посмотрите на нашу географию – у нас выход через Белоруссию на Север Европы, на страны Балтии. Это Чёрное море, это Северное Причерноморье. Это, если и дальше будет развиваться, и Кавказ. Кавказ это уже Иран, Индия, Пакистан», – разошёлся Карасев.

«Это великая стратегия, а не маленькая стратегия – спрятаться за каким-то членом ЕС и НАТО и получить гарантии безопасности. Тем более, что мы уже доказали, что мы гарантии безопасности себе обеспечиваем – и выиграть войну во многом в чём можем и самостоятельно. Мы это доказали в первые дни войны», – не сдерживал себя Карасёв.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть