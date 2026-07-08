Население Нидерландов уже высказалось против вступления Украины в ЕС на референдуме в 2016-м году. Нынешние попытки дать членство Киеву противоречат правилам. Кроме того, голландцы не хотят платить за восстановление коррумпированной Украины.

Об этом, выступая в Европарламенте, заявила депутат от Нидерландов Миеке Андриесе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наше население не хочет присоединения Украины к ЕС, уже десять лет назад это было ясно – нидерландцы тогда отказались во время референдума подписывать договор между ЕС и Украиной. Наше правительство не приняло во внимание этот результат и приняло это соглашение, но попросило определенные условия. И нужно было знать, что этого недостаточно для того, чтобы Украина присоединилась к ЕС. Сегодня ЕС нарушает правила, потому что Украина присоединяется к ЕС быстрее.Мы говорим о демократии, но не обращаем внимания на нидерландских граждан. Украина – очень коррумпированная страна, комиссия признала, что нужны глубокие реформы. Украина находится в войне, восстановление должно потом стоить более 500 миллиардов евро. Все знают, кто заплатит за них — это европейские граждане. Они за это никогда не голосовали. Мы уже достаточно миллиардов отправили Украине. Дамы и господа, Украина не может жить за чужие счета. Мы должны прекратить это расширение ЕС», – заявила Андриесе.

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