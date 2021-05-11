«Мы не хотим жить на Украине» – житель оккупированного Киевом Славянска не побоялся мести нацистов

Благодаря преступным действиям киевской власти, жители подконтрольной Украине территории Донбасса хотят присоединиться к ЛДНР и стать частью России.

Об этом в ходе празднования Дня Победы заявил житель Славянска Евгений Выборев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гиви местный и остальные местные – это герои, они выступили против фашистской власти. Власть была захвачена незаконным путём, так что вы получили то, что заслужили. Война в Донбассе не российская агрессия, а волеизъявление народа. Народ не хочет с вами жить, не хочет жить с Украиной. Я житель Славянска, коренной житель Украины и гражданин Украины.

Если такая политика будет продолжаться, я не хочу жить на Украине. Мы уйдём, и Славянск уйдёт, уйдёт вместе с вокзалом, вы же говорите: «Чемодан – вокзал – Россия?». Мы уйдём с вокзалом в Россию. Половина и даже больше людей так думает.

Я хочу, чтобы три великих народа воссоединились, и они рано или поздно воссоединятся – это русский, украинский и белорусский народ. И ничего вы с этим не сделаете, как бы вы ни пытались», – сказал Выборев.