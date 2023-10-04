«Мы не лабораторные зверьки»: Зе-команда ставит эксперимент на украинцах

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Команда президента Владимира Зеленского боится, что время монобольшинства в Верховной раде близится к концу и начинает готовить страну к узурпации власти и антиконституционному переходу к новой форме правления.

Об этом на канале «Newsroom» заявил экс-замминистра Украины «по делам оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Участников эфира возмутило заявления вице-спикера парламента Александра Корниенко, который на одном из сборищ проболтался о переходе Украины к президентской форме правления.

«Мы сейчас тестируем модель перехода от парламентско-президентского государства к президентскому, с сильным президентом», – заявил он на форуме «Дирижёры перемен».

«Мы тестируем! Тестируем! Мне интересно, мы что тут с вами, лабораторные зверьки, на которых тестируют, свои опыты ставят представители власти? Тестируем президентско-парламентскую республику», – возмутился этими словами ведущий канала Александр Близнюк.

В свою очередь Тука заявил, что на высказывание Корниенко должны обратить внимание украинские спецслужбы.

«Когда от одного из высших должностных лиц я слышу подобные заявления, что оказывается, украинская власть, как я понимаю, потому что там звучало «мы», сейчас тестирует абсолютно другой неконституционный способ управления государством, с моей точки зрения, моментально должны были появиться вопросы у СБУ и ГБР к автору этого высказывания. То, что власть Зеленского мелкими шажками привела к узурпации власти, я с этим соглашаюсь. Мы фактически наблюдаем узурпацию власти. Но чтобы так публично об этом заявлять! Это же не просто так оно взяло и ляпнуло, не на ухо Арахамии, это на международной конференции», – подчеркнул бывший чиновник.

Он выразил уверенность, что команда Зеленского действительно готовится к изменению формы правления на Украине с парламентско-президентской на президентско-парламентской.

«Скорее всего это может быть обусловлено тем, что они прекрасно понимают, что в случае проведения следующих парламентских выборов, понятное дело, подобной «зелёной» монополии и близко не будет, итак они могут допустить, что могут даже получить парламент, который будет оппозиционно настроен к президенту Зеленскому. И для того, чтобы избежать подобных невзгод в собственной комфортной жизни, они и сейчас пробуют делать такие вбросы – а как отнесутся украинцы к тому, чтобы страной руководил президент», – объяснил Тука.

Он добавил:

«Они, понятное дело, могут попробовать (хотя, это запрещено Конституцией) внесение изменений в Конституцию во время военного положения. Ну, ожидать от этой команды мерзавцев можно чего угодно, ничто меня уже не удивит. И попытки легитимировать такие идеи перехода к президентско-парламентской республики – а может во время перехода возникнет идея – а на хрена нам вообще этот парламент, вот есть Вова на табуретке, пусть стоит. Всё это меня настраивает на пессимистический лад, я вижу, что эта стая будет искать любые доступные и недоступные пути, чтобы остаться при власти любой ценой. И цена эта, к сожалению, может быть довольно высокой для всего государства в целом».

Примечательно, что позже Александр Корниенко попытался оправдаться, дескать, его слова неправильно трактовали.

«Речь шла о том, что сейчас во время военного положения это происходит, поскольку президент – это верховный главнокомандующий, и во время войны его роль усиливается», – оправдывался Корниенко.