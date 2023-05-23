«Мы не любим Владимира Путина»: Офицер разведки США дал пресс-конференцию в Севастополе

США с уважением относились к СССР, поскольку боялись и соблюдали паритет интересов, что выразилось в подписании договора о ядерном разоружении. К России такого уважение нет, поэтому штатам очень нравился Борис Ельцин и очень не нравится Владимир Путин.

Об этом на пресс-конференции в Севастополе заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы думаете, что Америка подписала договор с целью обойти систему безопасности Советского Союза, то это не так. Переговоры до подписания договора о ядерном разоружении начались в 1982 году. А распад Советского Союза стал результатом Перестройки, которую начал Михаил Горбачев. И мы не могли предугадать того, что собирался делать Горбачев, что разоружение так повлияет на советскую систему. Когда договор вступил в силу и начал реализовываться, это было сделано с хорошими намерениями. Проблема не в договоре. Проблема в том, как Америка начала относиться к России после распада Советского Союза. Если бы Америка относилась с уважением к России, то договор бы действовал до сих пор. Проблема в отношении Америки к России», – сказал Риттер.

«Основа любого договора – это паритет интересов обеих сторон. Когда договор подписывали, он был полезен для обеих сторон. Американские инспекторы, и я в том числе, приехали следить за процессом на советских заводах. Соответственно, советские инспекторы наблюдали за разрушением ракет у нас. Поэтому интерес обеих сторон был соблюден. Но вопрос в том, почему Америка перестала уважать Россию… Мы не подписывали договор с Россией, мы подписывали договор с Советским Союзом. И мы уважали Советский Союз. И боялись Советского Союза. Поэтому и подписали договор. Если бы этого договора не было, вероятность ядерной войны была крайне высока. Когда вы встретите меня или какого-то другого инспектора, пожмите мне руку и купить мне пиво. Потому что, если бы не я, всех нас уже, может, и не было бы в живых. Если бы не был подписан этот договор, разразилась ядерная война. Люди забыли об этом периоде нашей истории, а нам всем стоит ее помнить».

После того, как Советский Союз распался, и появилась РФ, это полностью изменило американское мировоззрение.

«Мы относились к России, как к побежденному врагу. И главной целью было, чтобы так это и продолжалось. И договор был не о том, чтобы разрушить, а о том, чтобы держать Россию в таком положении. Время в конце 90-х было самым сложным в России, потому что Америка старалась доминировать в экономическом и политическом плане. Нам нравился Борис Ельцин, потому что он делал все, как нужно нам. Но это была не дружба. А потом Борис Ельцин передал бразды правления Владимиру Путину. А он не будет играть в такие игры. И поэтому мы не любим Владимира Путина», – уточнил эксперт.

По его оценке, Путин уже вошел в историю как один из великих лидеров современности, как бы к нему не относились за рубежом и внутри России.

«Это не значит, что он идеальный. Никто не идеальный, у каждого, если бы он мог встретиться с Путиным, были бы к нему вопросы, почему он не сделал это или то, и так далее. Но, без сомнения, без Владимира Путина Россия не была бы сегодня такой, как она есть. Америка почти достигла цели разрушить Россию в период правления Бориса Ельцина. Россия существует сегодня только благодаря Владимиру Путину. Но Россия не просто существует, она расцветает. Я, путешествуя по России, подумал: может быть, мы оказали услугу России, вводя санкции? Они должны были разрушить страну, расстроить россиян. Но я не вижу здесь побеждённых людей, не вижу грусти и разочарования, экономика в порядке», – подчеркнул Риттер.

«Хотел бы я встретиться с Владимиром Путиным? А кто бы не хотел? Он один из самых важных лидеров нашего времени. Если бы я задал вопрос, я бы у него спросил: как он видит возможность наладить отношения между Россией и США? Я бы спросил: найдёт ли Путин в себе силы простить Америку за то, что она делает в последнее время? И я бы попросил провести тур по Кремлю. Поскольку раз уж я говорю с Владимиром Путиным, должны же у меня быть за это какие-то бонусы».