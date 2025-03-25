Мы не можем бороться с двумя Голиафами – украинский дипломат

Украине нужно понять, что она не может противостоять одновременно США и России.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший и.о. министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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