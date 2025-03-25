Мы не можем бороться с двумя Голиафами – украинский дипломат

Анатолий Лапин.  
25.03.2025 11:41
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Украине нужно понять, что она не может противостоять одновременно США и России.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил бывший и.о. министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно понять, что она не может противостоять одновременно США и России. Об этом...

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«Позиция Украины, конечно, должна базироваться на каких-то объективных посылах. Во-первых, на понимании того, что бороться с двумя Голиафами в Украине просто невозможно. И что бы там ни говорилось, можно не считать Россию Голиафом, в прямом смысле этого слова, но это все-таки ядерная страна, которая превышает в разы Украину по населению, по экономическим способностям, при том, что Соединенные Штаты занимают такую позицию, пока что не до конца понятную.

Мы все-таки должны выходить из тех возможностей, которые у нас есть. То есть этот антиамериканизм, который подогревается сегодня, и в средствах массовой информации, притом, что можно понять мотивы, почему так про это говорят, он не должен для нас, особенно в официальной позиции, закрыть такой здоровый смысл. И в конце концов остаться на той позиции, что мы не можем позволить себе потерять Соединенные Штаты, как, пусть даже конъюнктурного, но все-таки союзника», – заявил Хандогий.

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