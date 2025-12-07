«Мы не можем масштабироваться со скоростью русских. У нас же демократия» – в украинском ВПК с гордостью оправдали свои неудачи

Игорь Шкапа.  
07.12.2025 16:16
  (Мск) , Киев
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Нет никакого чудо-оружия, которое способно изменить ситуацию на фронте в пользу Украины.

Об этом в ходе проходившего в украинской столице антироссийского шабаша под названием «Киевский форум по безопасности» заявил Сергей Мокренюк, заместитель директора компании по производству беспилотников Athlon Avia, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас есть враг московитый. У них есть сильная важнейшая способность и качество. Они способны масштабироваться с невероятной скоростью. Они видят, что мы делаем. Копируют, извините, из этого и палок они, значит, делают, и оно есть везде и работает. У нас такой возможности нет. Ну, потому что мы демократическая страна все же, а не другое», – лепит нелепые оправдания выступающий.

Кроме того, он заметил, Украина – это бедная страна, которая ограничена как в человеческом, так и материальном ресурсе.

«Я не верю ни в какую вундервафлю. Я не верю, что у нас есть прорывное оружие, которое изменит все. Я верю только в людей. Мы до сих пор стоим все эти годы исключительно на одном ресурсе – на людях, которые способны давать отпор, поддерживающих друг друга. Мы одна большая среда. Если проваливается где-нибудь в одном месте, рушится все», – заключил Мокренюк.

