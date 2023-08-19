Мы не можем одолеть авторитет Путина – украинский ципсошник

Вадим Москваленко.  
19.08.2023 22:05
  (Мск) , Киев
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Дзен, Пропаганда, Украина


Украинские информационные войска должны заставлять русских солдат дезертировать, однако вера в правоту России и доверие к президенту оказываются сильнее нацистской пропаганды.

Об этом в интервью своим единомышленникам-неонацистам рассказал военнослужащий ЦИПсО с позывным «Браво», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские информационные войска должны заставлять русских солдат дезертировать, однако вера в правоту России и...

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Ведущий поинтересовался, зачем вообще нужны войска ЦИПсО, и какую пользу в войне они приносят.

«Подразделения информационно-психологических операций – это отдельный компонент Сил специальных операций, который проводит оборонительные или наступательные психологические операции, которые уменьшают возможности врага на поле боя.

А именно, вынуждают противника отходить с занятых позиций, сдаваться в плен ради сохранения жизни, саботировать приказы командования, и возвращаться домой», – сказал ципсошник.

Он пожаловался, что пока что весь украинский ЦИПсО ничего не может поделать с авторитетом президента РФ Владимиром Путиным.

«Для них это дезертирство, но они почему-то боятся своего диктатора больше, чем преступных приказов своего командования. И мы работаем над тем, чтобы это нивелировать», – резюмировал бандеровец.

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