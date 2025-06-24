«Мы не можем остановить русских» – генерал ВСУ

У ВСУ нет ресурсов для того, чтобы остановить продвижение российской армии.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая спросила, способны ли этим летом ВСУ на какие-то контрнаступательные мероприятия.

«Это зависит от того, какие стороны подготовят ресурсы. Разведки говорят, что они готовят 13 дивизий. А у нас? Посмотрите, как проходит мобилизация. А Путин как бы в издёвку говорит о том, что они знают, что наше укомплектование частей – 47%. Они же проводят разведку, они знают укомплектованность. А у них по контрактам набирают в месяц, скажем, 50-60 тысяч. И за счет всего идет пополнение и стратегических резервов, и текущих. Наши же говорят, что к вечеру уничтожили, а на утро и пополняют, и опять такие же силы.

Поэтому здесь вопрос по ресурсам, которые надо подключать. Если они наращивают, а у нас такие ресурсы, о контрнаступлении не может быть и речи», – сказал Романенко.