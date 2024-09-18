«Мы не можем оставить Молдову в серой зоне» – Анналена Бербок

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, известная своей оголтелой русофобией, сделала в Кишинёве в рамках министерской конференции «Платформа для Республики Молдова» очередную порцию антироссийских заявлений, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы все знаем, что такое война России, фейковые новости, ложь и так далее. Очевидно, что эти фальшивые новости влияют на демократию. Давайте не будем забывать, что, когда происходит сильное вмешательство в демократию, это приводит к значительным последствиям, особенно если речь идет о вмешательстве незаконных денег. Россия выделила более 50 000 долларов на то, чтобы повлиять на выборы, а то и вовсе уничтожить их, покупая голоса», – ничтоже сумняшеся заявила Бербок.

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Глава немецкой дипломатии потребовала поддерживать усилия по отрыву Молдовы от влияния Кремля и не удержалась от пропаганды своей «зелёной повестки», уничтожающей экономику и энергетику европейских стран.

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«Прошлое показало нам, что мы не можем позволить себе иметь серые зоны в Европе, поэтому мы обучаем молдавских государственных служащих знанию европейского права. У нас есть представители в Кишиневе, Бельцах и Бендерах, чтобы поддержать учреждения в преодолении негативных последствий изменения климата, которые мы, к сожалению, все еще наблюдаем», – добавила министр-русофобка.

«Платформа для Республики Молдова» – это очередное помпезное мероприятие с участием глав правительств и ведущих политиков ЕС, проводимое в рамках предвыборной президентской кампании Майи Санду. В рамках этого мероприятия, инициированного Германией, Францией и Румынией, в Кишинёв съехались более 60 делегатов – министров, государственных секретарей внешнеполитических ведомств «стран-партнеров», представителей дипломатического корпуса и международных организаций.