«Мы не можем полагаться на будущих лидеров Запада» – Яресько потребовала финансирования здесь и сейчас

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Страны западного блока должны дать Украине как можно больше «помощи» сейчас, потому что после выборов новое руководство может отказаться от спонсирования бандеровцев.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявила экс-министр финансов Украины Наталья Яресько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти институции должны быть профинансированы вовремя. Я не знаю, как этого добиваться, тут нужна гибкость. Мы не можем полагаться на то, что будут делать будущие лидеры. Мы не знаем, кем они будут, какой будет политическая ситуация. Потому надо помогать Украине вовремя», – переживала Яресько.

«И восстановление нуждается в финансировании – сейчас. Если посмотреть, что произошло с 9 марта – бомбардировки, уничтожение энергетической системы. По оценке мирового банка, для восстановления Украины нужно было около 15 миллиардов, а в этом году ещё больше. Нужны деньги, чтобы перед зимой у населения была электроэнергия. Это должен быть своевременный и стабильный поток финансов, который и на фронте будет помогать», – причитала она.