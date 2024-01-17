Мы не можем позволить России победить – Макрон

Самым большим риском для Франции является Россия и ее спецоперация на Украине, поэтому Запад не должен позволить России победить.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Макрон при этом заявил, что европейским странам нужно отказываться от блоковой логики и усиливать собственные Вооруженные силы, а не оглядываться на США или Китай.

«Нужна сильная экономика – французская и европейская, которая не зависит финансово и технологически, экономически от того или иного решения ни от Китая, ни от Соединенных Штатов. Нам нужны сильные Вооруженные силы и модель Вооруженных сил, которые мы укрепляем с точки зрения возможностей, которые вводят новшества, и которые крепки. Это наше дело. И с принятием двух законов о военном планировании, которые удвоят бюджет нашей армии, это будет подкреплено. Нам нужна сильная Европа, которая отказывается от блоковой логики, и которая может каким-то образом позволить нам справиться с новыми дисбалансами.

Самый большой риск, на мой взгляд, – это агрессивная война России на Украине. Мы не можем позволить России победить, и мы не должны этого делать, потому что тогда безопасность Европы и всего российского соседства была бы поставлена под сомнение. Позволить России победить – значит признать, что правила международного порядка в том виде, в каком мы их определили, могут больше не соблюдаться. Для наших прибалтийских, польских, румынских друзей это невозможная жизнь. Я не забываю Молдову, а также страны Кавказа. Поэтому мы должны сделать все возможное – это главная тема, на мой взгляд, мобилизационная, в отношении которой существует риск», – заявил Макрон.