Мы не можем позволить России победить – Макрон
Самым большим риском для Франции является Россия и ее спецоперация на Украине, поэтому Запад не должен позволить России победить.
Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Макрон при этом заявил, что европейским странам нужно отказываться от блоковой логики и усиливать собственные Вооруженные силы, а не оглядываться на США или Китай.
«Нужна сильная экономика – французская и европейская, которая не зависит финансово и технологически, экономически от того или иного решения ни от Китая, ни от Соединенных Штатов. Нам нужны сильные Вооруженные силы и модель Вооруженных сил, которые мы укрепляем с точки зрения возможностей, которые вводят новшества, и которые крепки. Это наше дело. И с принятием двух законов о военном планировании, которые удвоят бюджет нашей армии, это будет подкреплено. Нам нужна сильная Европа, которая отказывается от блоковой логики, и которая может каким-то образом позволить нам справиться с новыми дисбалансами.
Самый большой риск, на мой взгляд, – это агрессивная война России на Украине. Мы не можем позволить России победить, и мы не должны этого делать, потому что тогда безопасность Европы и всего российского соседства была бы поставлена под сомнение. Позволить России победить – значит признать, что правила международного порядка в том виде, в каком мы их определили, могут больше не соблюдаться. Для наших прибалтийских, польских, румынских друзей это невозможная жизнь. Я не забываю Молдову, а также страны Кавказа. Поэтому мы должны сделать все возможное – это главная тема, на мой взгляд, мобилизационная, в отношении которой существует риск», – заявил Макрон.
Ранее МИД Франции отказался осудить удар ВСУ по центру Белгорода кассетными боеприпасами, в результате которого погибли мирные жители, в том числе, дети, находившиеся на катке у новогодней елки.
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ назвал французов «мразью, выблядками, уродами».
«Мы никогда не любили французов. Типа лягушатники, воевали с нами. И вообще эти… п-ры (не пионеры типа). И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса – это «право на самооборону». Мразь. Выблядки. Уроды», – написал Медведев.
Спасибо!
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