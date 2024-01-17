Мы не можем позволить России победить – Макрон

Анатолий Лапин.  
17.01.2024 13:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина, Франция


Самым большим риском для Франции является Россия и ее спецоперация на Украине, поэтому Запад не должен позволить России победить.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Самым большим риском для Франции является Россия и ее спецоперация на Украине, поэтому Запад...

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Макрон при этом заявил, что европейским странам нужно отказываться от блоковой логики и усиливать собственные Вооруженные силы, а не оглядываться на США или Китай.

«Нужна сильная экономика – французская и европейская, которая не зависит финансово и технологически, экономически от того или иного решения ни от Китая, ни от Соединенных Штатов. Нам нужны сильные Вооруженные силы и модель Вооруженных сил, которые мы укрепляем с точки зрения возможностей, которые вводят новшества, и которые крепки. Это наше дело. И с принятием двух законов о военном планировании, которые удвоят бюджет нашей армии, это будет подкреплено. Нам нужна сильная Европа, которая отказывается от блоковой логики, и которая может каким-то образом позволить нам справиться с новыми дисбалансами.

Самый большой риск, на мой взгляд, – это агрессивная война России на Украине. Мы не можем позволить России победить, и мы не должны этого делать, потому что тогда безопасность Европы и всего российского соседства была бы поставлена под сомнение. Позволить России победить – значит признать, что правила международного порядка в том виде, в каком мы их определили, могут больше не соблюдаться. Для наших прибалтийских, польских, румынских друзей это невозможная жизнь. Я не забываю Молдову, а также страны Кавказа. Поэтому мы должны сделать все возможное – это главная тема, на мой взгляд, мобилизационная, в отношении которой существует риск», – заявил Макрон.

Ранее МИД Франции отказался осудить удар ВСУ по центру Белгорода кассетными боеприпасами, в результате которого погибли мирные жители, в том числе, дети, находившиеся на катке у новогодней елки.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ назвал французов «мразью, выблядками, уродами».

«Мы никогда не любили французов. Типа лягушатники, воевали с нами. И вообще эти… п-ры (не пионеры типа). И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса – это «право на самооборону». Мразь. Выблядки. Уроды», – написал Медведев.

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