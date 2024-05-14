«Мы не можем соперничать с российской идеологией и организацией» – украинский экономист

Вадим Москаленко.  
14.05.2024 14:31
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


Россия демонстрирует гораздо более эффективную организацию государственных процессов, чем бездарные украинские чиновники. Об этом в эфире интернет-канала «Alpha media» заявил экономический эксперт Александр Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы как-то стыдливо упускаем из виду один факт, что в организационном плане, и в смысловом, они [Россия] начинают формировать достаточно эффективные решения, эффективные системы.

То есть организация и модели, моделирование, идеология – это уже не территория, это не количественные показатели. Даже страна с небольшим населением, она может организационно, идеологически, модельно побеждать более сильных соперников. Яркий пример – Израиль», – сказал Кущ.

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Россия демонстрирует гораздо более эффективную организацию государственных процессов, чем бездарные украинские чиновники. Об этом...



«Поэтому вот это, я считаю, очень для нас большой риск. Потому что территорию России мы не сможем сократить, население будет продолжать значительно превышать наше население, природные ресурсы никуда не денутся. А вот в организационных моделях мы могли бы посоперничать, но пока, как видим, у нас на руководящей должности я не вижу ни одного человека, который был бы носителем идеологии и носителем конкретной экономической модели», – резюмировал экономист.

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