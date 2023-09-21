«Мы – не мясо, дайте боеприпасы»: истерика украинского минометчика

Украинским артиллеристам не хватает боеприпасов, чтобы проводить свои наступления с меньшими потерями и не отправлять людей в «мясные штурмы».

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил командир минометной роты ВСУ, капитан 72-й бригады Сергей Алымов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Алымова, если в прошлом году он в день мог израсходовать 100 мин, то в этом ему не дают даже 40.

«Для того, чтобы не ходить «мясными штурмами», если бы я, например, мог закинуть в посадку 40 мин, которых у меня нет, 40 мин, они бы перемолотили эту посадку и зашли бы спокойно, всех похоронили или взяли в плен. А у меня было 40 мин? В прошлом году у меня было 100. Почему мы Клиново держали месяц три километра? Да мы каждый день выбрасывали 40-50 мин, это просто нормально. А нужно было – 100 бросали. А сейчас мы на втором году не можем мины производить? Самое простое изделие – мина… Воевать должно железо, не люди. Сколько мы будем? Они там забрасывают мясом, мы – не мясо, я обращаюсь. Мы – не мясо, дайте оружие, дайте мины. Как раз я 40 мин заброшу, пойду штурмовать, запустите самолет, пусть там напалмом сожжет ту посадку и потом пойдем воевать. Но самое ценное – это человек», – заявил Алымов.