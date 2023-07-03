Мы не нанимались в ваши информ войска! – Российские либералы жалуются на наглость Зе-офиса

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Арестованный заочно по делу о фейках об армии московский либерал Максим Кац утверждает, что его внесли на скандальный украинский сайт «Миротворец» после того, как он отказался публиковать информацию по заказу офиса президента Украины.

Об этом он заявил в интервью скандальной тележурналистке Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Это была интересная заворушка. На каком-то этапе мне вдруг стал писать кто-то из украинской администрации, причем, довольно известный чувак. Сначала он хотел просто поговорить. Ну, я поговорил. Я со всеми разговариваю. Созвонились, поговорили. Потом он стал мне посылать какие-то вещи и сообщать, что я должен их распространить. Зеленский обратился к народу Дагестана – сделай ролик. Я человек вежливый, говорю: мы сейчас рассмотрим, подумаем, если уместно будет, скажем. Еще и в «Твиттере» началось: вы должны быть частью нашей информационной войны. Тогда я написал, что я действую так, как считаю нужным, я не нанимался к вам в информационные войска. Я поддерживаю во многом Украину, и я против этого вторжения, я поддерживаю, что они отвоевывают назад свои территории. Но я не нанимался к ним в информационные войска. Это я заявил, и меня сразу внесли на «Миротворец», – сказал Кац.

Собчак подтвердила, что многим российским либеральным блогерам присылают ролики с Украины с указанием их опубликовать.