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Дороги с Запорожской области сейчас лучше, чем на севере Крыма.

Об этом председатель Избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко заявила на всероссийской научно-практической конференции «Черноморское сотрудничество-2023» в Севастопольском государственном университете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сейчас очень здорово продвинулась ситуация по дорогам. Я проезжала до пункта пропуска «Чонгар» от Мелитополя, дорога великолепная. На Ростов тоже великолепная дорога. От Чонгара до Симферополя дорога хуже, чем у нас», – сказала Катющенко.

По ее словам, сейчас в Запорожской области налаживается работа промышленных предприятий, идет перерасчет пенсий.

«Мне немножко обидно, когда говорят «новые территории». Мы не новые территории, мы там, где должны быть по своей истории, по своей сути, по душевному и духовному состоянию», – подчеркнула Катющенко.