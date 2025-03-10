«Мы не остановим Россию: я понял две вещи» – экс-начальник британского Генштаба
Без помощи США ни британские, ни французские войска не в состоянии сдержать российскую армию.
Об этом в эфире Times Radio заявил бывший начальник британского генштаба лорд Дэвид Ричардс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Ричардса, Украине не стоило бы втягивать на свою территорию войска европейских государств.
«Что касается Украины, позвольте мне быть откровенным, и некоторые из ваших слушателей уже говорили об этом. Мы без Америки не сможем обеспечить надежный сдерживающий фактор против любого российского авантюризма…
Страны НАТО, европейские страны, не в качестве участников НАТО, могли бы оказывать Украине техническую и логистическую поддержку, но не в так называемой миротворческой миссии, которую, я думаю, Украина могла бы провести гораздо эффективнее без риска втягивания нас в конфликт с российскими войсками, на которые мы просто не способны должным образом отреагировать…
Без непосредственного участия Америки, мы мало что можем предложить в ответ русским», – отметил он.
«И я понял две вещи, когда служил. Одна из них заключается в том, что, если вы действительно хотите оставаться сильными и обороноспособными, держитесь поближе к Америке. А во-вторых, когда вы вступаете в какой-то конфликт, убедитесь, что вы сильны, способны защитить себя и восстановить инициативу.
Я боюсь, что последнее было бы невозможно без гораздо больших союзнических сил, французских, британских и так далее, чем сейчас обсуждается. И даже возможно потому, что, например, у британской армии есть всего одна бригада, которую она может отправить на поле боя, и которая хоть как-то способна сражаться за свою страну. И французы ничем не лучше, так что нам еще далеко до того, чтобы мы могли реально сдерживать российский авантюризм», – заключил Ричардс.
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