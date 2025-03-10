Без помощи США ни британские, ни французские войска не в состоянии сдержать российскую армию.

Об этом в эфире Times Radio заявил бывший начальник британского генштаба лорд Дэвид Ричардс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ричардса, Украине не стоило бы втягивать на свою территорию войска европейских государств.

«Что касается Украины, позвольте мне быть откровенным, и некоторые из ваших слушателей уже говорили об этом. Мы без Америки не сможем обеспечить надежный сдерживающий фактор против любого российского авантюризма…

Страны НАТО, европейские страны, не в качестве участников НАТО, могли бы оказывать Украине техническую и логистическую поддержку, но не в так называемой миротворческой миссии, которую, я думаю, Украина могла бы провести гораздо эффективнее без риска втягивания нас в конфликт с российскими войсками, на которые мы просто не способны должным образом отреагировать…

Без непосредственного участия Америки, мы мало что можем предложить в ответ русским», – отметил он.