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Германия не остановит политическую, финансовую и военную поддержку Украины, и будет требовать от других государств того же.

Об этом на конференции в Риме заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы готовим 18-й пакет санкций Европейского союза против России. Только один член Евросоюза ещё не вместе с нами. Я прошу Словакию и её премьер-министра отдать свой голос, чтобы утвердить этот 18-й пакет санкций», – сказал Мерц, заработав бурные аплодисменты Зеленского.

Он пообещал, что Германия не перестанет вооружать и финансировать Украину.