«Мы не отступаем» – Отряд «Барс» готовится встретить украинский десант в Крыму

Подразделение «Барс-Крым» занимается патрулированием побережья полуострова для противодействия высадке десанта с моря.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил начальник штаба 4 батальона добровольческого отряда «Барс-Крым», депутат Госсовета Крыма Владимир Мерцалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В принципе, наш «Барс» ничем не отличается от других «Барсов», которых очень много в Российской Федерации, и все льготы военнослужащих распространяются и на нас. Единственное что – мы не получаем заработную плату. Мы работаем на своих рабочих местах, находимся дома, но если вдруг какая-то ситуация, а таких уже было очень много, поступает команда – и мы вместе с нашими регулярными частями, спецподразделениями выходим на берег», – пояснил он.

«Я говорю о том, что берег под постоянным контролем. Помимо того, что там стоят войска, ведется видеонаблюдение и так далее, у нас ещё гражданские лица наблюдают за берегом. Но если начинается «тревога», поступает команда – и мы все занимаем свои позиции: у кого-то песок, у кого-то камни. Мы все стоим на этом берегу и смотрим вдаль. У нас единственный «привет» может быть от наших не братьев – это с моря», – уточнил Мерцалов.

Он добавил, что всю форму, включая бронежилеты и каски, добровольцы хранят дома. Необходимый опыт патрулирования и обращения с оружием большинство получили в народном ополчении в 2014 году. Но в силу возраста, ранений, состояния здоровья уже не могут служить по контракту, хотя для зачисления в «Барс» подписывают контракт с Минобороны.

«Средний возраст у нас 50 +. Знаете, есть такая шутка: почему «Барс – Крым» не бросит свои позиции и никуда не уйдет? Потому что в силу возраста просто не смогут убежать. Это, конечно, шутка. Но в основном у нас афганцы, ребята, прошедшие Чечню и Сирию, есть ребята из «Вагнера» для передачи информации и опыта. Мы приглашаем людей у которых есть боевая закалка, и которые могут показать нам, как воевать именно сегодня», – подытожил Мерцалов.