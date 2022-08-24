«Мы не ожидали»: в «Азове» шокированы стремительным наступлением ВС РФ

24.08.2022  17:53 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Молниеносное продвижение российской армии по Югу Украины в первые дни СВО свидетельствует о тотальном предательстве со стороны местных жителей и силовых структур на этих территориях.

Об в эфире телеканала «Прямой» заявил Максим Жорин, руководитель Центрального штаба неонацистской группировки «Нацкорпус» и экс-командир полка «Азов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Молниеносное продвижение российской армии по Югу Украины в первые дни СВО свидетельствует о тотальном...

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На вопрос ведущей о том, почему же ВС РФ прошли в южных регионах почти не встретили сопротивления, Жорин ответил следующим образом.

«Если говорить почему Мариуполь был окружен и окружён так быстро, то надо понимать, что тут есть составляющая предательства со стороны определённых представителей украинских силовых структур. Нравится нам это или нет, это факт.

Именно это дало возможность, используя коллаборантов, используя внедренцев в силовых структурах, русские смогли в определённом смысле организовать такой «зелёный коридор» почти до самого Мариуполя», – сказал Жорин.

Он также отметил, что по сути бои завязались только уже на окраинах Мариуполя, где как раз и стояли «азовцы».

«И действительно, они почти без боев и без остановок, маршем дошли до Мариуполя и остановились ровно в том месте, где их остановила украинская армия. А это уже были окраины Мариуполя. До этого, даже большие города они проходили просто насквозь. Их там никто не останавливал.

Некоторые города действительно из-за своего географического положения было не очень удобно оборонять. Мы не ожидали, что вот настолько быстро и настолько без проблем РФ пройдёт такое большое расстояние по территории Украины.

Поэтому надо тоже осознавать, что в начале войны, Россия довольно эффективно использовала именно тех коллаборантов и внедренцев, про которых мы постоянно говорили перед началом полномасштабной войны», – говорил националист.

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