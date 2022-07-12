«Мы не побеждаем» – в Киеве боятся, что Запад потеряет смысл спонсировать Украину

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Новости Украины

Для того чтобы Запад отправлял все больше финансовых средств Украине, необходимы явные победы украинских войск на фронте, а с нынешним управлением эта задача невыполнима.

Об этом в эфире видео-блога украинского политолога Юрия Романенко, против которого в РФ возбуждено уголовное дело за призывы к убийству российских журналистов, заявил киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А какие мотивы у Запада давать деньги? Если мы не побеждаем явно, если у нас замороженный конфликт. Мотив был бы, если бы мы четко сказали: «Ребята, вы профукали как цивилизованный мир серьезную мировую опасность. Один очень серьезный агрессор с огромными амбициями, с одним из самых больших ядерных арсеналов, которому правила не писаны, который готов долбануть, напасть на кого угодно. И мы, как страна-гарант безопасности готовы этого агрессора сместить, серьезно его демилитаризовать, и вы должны давать деньги». Для этого надо показать эффективные боевые действия, победы, способность сначала освободить свою территорию, а потом стать европейским валом на границах цивилизованной Европы и сказать, что мы дальше агрессора не пустим. А для этого нам нужна развитая экономика – мы пострадали во время войны, помогайте нам, которая бы обеспечивала эффективную боеспособность нашей страны как гаранта европейской безопасности. Логика есть? А с таким управлением не получится ни первое, ни второе. Ни эффективной экономики, ни победы на фронте», – заявил Гайдай.