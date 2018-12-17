Мы не проявим слабость и не признаем ЛДНР – Лавров

17.12.2018, Москва, Максим Карпенко

Российская Федерация не воюет с украинским режимом, который имеет все признаки нацистского и неонацистского.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам министра, большая часть украинцев желает мира и нормализации отношений с РФ, а также хочет избавиться от нацистского режима.

«Мы не воюем с украинским режимом – с украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе. Мы имеем отношения с украинским государством. Украинское государство – это гораздо больше и гораздо важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти благодаря предательству Западом всех норм международного права и международного поведения”, – сказал Лавров.

“Украинский народ ни при чем и подавляющая часть украинского народа, я уверен, желает мира своей стране, желает избавиться от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с Российской Федерацией. Конечно же, для этого придется урегулировать внутренние проблем Украины. Они гораздо шире, гораздо глубже, чем просто ДНР и ЛНР», – заявил министр.

Он также утверждает, что признание ЛДНР будет означать, что Россия бросила остальную часть украинского государства.

«Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю. Иногда признание независимости, как сейчас вы предлагаете, ДНР и ЛНР, и объявление войны – я не представляю себе, как это, Россия пойдет войной на Украину, – иногда это является проявлением нервного срыва и слабости. Если мы хотим сохранить Украину нормальной, вменяемой, нейтральной страной, мы обязаны сделать так, чтобы все, кто живут на Украине, были в комфортном состоянии.

И, если сейчас вы хотите оставить всей остальной Украине в качестве национальных праздников день создания ОУН-УПА, дня рождения Шухевича и Бандеры, и исходить из того, что там не будет праздноваться 9 мая, как День Победы, я с этим не согласен. В Минских договоренностях закреплен принцип децентрализации Украины, закреплен принцип русского языка, как языка использования там, где хотят на нем говорить русскоязычные.

То, что сейчас режим начинает разрушать свою собственную Конституцию, нарушающую права русского языка, то, что он начинает разрушать свои международные обязательства, не означает, что мы должны бросить всех украинцев под руководством этого режима», – заявил Лавров.