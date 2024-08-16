Мы не прозевали удар на Курск. Разведка все знала. Есть вопросы к Генштабу – Живов

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Российская разведка своевременно обнаружила подготовку ВСУ к вторжению в Курскую область и неоднократно передавала эти данные вышестоящему руководству. Об этом в эфире видеоблога «Ваши новости» заявил волонтер СВО и политолог Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Живова, вопрос о том, почему силы вторжения все же не были уничтожены на этапе подготовки, нужно задавать военному руководству.

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«Нет, мы не прозевали. Все было доложено своевременно, многократно – и в открытых, и в закрытых источниках есть информация, что все скопления и отчеты военно-аналитические были доложены и за две недели, и за месяц, и за пять дней. И за два дня были последние, уже красные лампочки мигали из разных подразделений, разных родов войск и даже из разных служб о том, что сейчас, возможно, начнется военная операция. Это вопрос к Генеральному штабу, его должен задать Генеральному штабу Верховный главнокомандующий», – заявил Живов.