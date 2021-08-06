«Мы не рабы!» – на западе Украины возмущённые медики перекрыли дорогу

06.08.2021, Тернополь, Тарас Стрельцов

Новости Украины

В Тернопольской области в городе Монастыриска несколько десятков медиков вышли на протест и перекрыли проезжую часть.

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Т1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Причиной недовольства стало то, что в Чертковской больнице планируют уволить 96 сотрудников и не выплачивают им заработную плату. Это вызвало возмущение медиков, вышедших на протест в надежде привлечь внимание президента Украины и Национальной службы здоровья, и решить эту проблему.

Они вышли на улицу с плакатами «Уничтожению больниц – нет!», «Сокращению медиков – нет!», «Мы не рабы» и «Достойную зарплату медикам». Также протестующие перекрыли проезжую часть.

«Наши основные требования – это достойная заработная плата, а не 4-5 тысяч врачу и медсестре. Полное погашение задолженности, и выплаты положенных по закону оздоровительных», – пояснил врач Виталий Трищук и пригрозил, что если их требования не будут выполнены, то медики перейдут к более радикальным мерам. «Радикальному крылу нашего коллектива хочу сказать, что мы не прекращаем борьбу, и будем четко следить за выполнением наших требований, используя все законные методы и средства. Мы прекращаем акции до следующей недели. Если наши требования не будут выполняться, если мы не увидим перспектив решения наших проблем, то мы снова приступим к более решительным действиям», – добавил Трищук.

«Я уехал отсюда двадцать лет назад за лучшей жизнью. Тут не дали ни работы, ничего. Куда мы должны идти? Сейчас уедут медики, и где лечить наших родителей?» – возмутился один из водителей.