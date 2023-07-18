«Мы не скотина на убой» – в Киеве советуют призывникам идти в тюрьму, а не на фронт

Вадим Москаленко .  
18.07.2023 17:13
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Проводимая киевским руководством тотальная мобилизация привела к тому, что украинское население больше не стремится идти воевать, и скорее предпочтёт тюрьму фронту.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский общественник, глава «Союза защиты предпринимательства» Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проводимая киевским руководством тотальная мобилизация привела к тому, что украинское население больше не стремится...

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«Власть сделала всё, чтобы на корню убить патриотизм. Власть в этом виновата. В первые месяцы, ещё до осени, люди были записаны и шли в военкоматы. Но умышленно сделали так, чтобы в тех регионах, где не было очереди [в военкоматы], начали отлавливать людей. Я считаю это умышленным действием, за которое надо было рано или поздно ответить», – сказал общественник.

Доротич пожаловался, что интернет полнится кадрами насильственных задержаний украинцев, не желающих отправляться на фронт, где они обычно живут недолго.

«Нужно иметь достоинство. Если бы меня силой брали, я лучше пойду в тюрьму, чем силой пойду на фронт. Потому что я не скотина, чтобы меня в стойло. Если это мой долг перед кем-то, то я готов его исполнять, но насильно, когда бьют, заламывают, унижают – это вообще за пределами здравого смысла.

Позор такой власти, которая такое делает. Хотя нашей власти вообще бесполезно что-либо говорить, но это просто унижение людского достоинства. За что тогда мы воюем, если мы хуже рашистов? А мы ещё с них смеялись полгода назад, что там насильственная мобилизация – а чем мы лучше?», – плакался он.

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