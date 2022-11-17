Мы не сможем ослабить Путина – Порошенко жалуется «Макфолу»

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Новости Украины

На данный момент президент РФ Владимир Путин продолжает чувствовать себя «мачо», поскольку у России есть значительные ресурсы для победы, а ставка на одно из главных своих оружий – энергетику, тоже никто не отменял.

Об этом экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил российским пранкерам «Вовану» и «Лексусу», которые провели с ним беседу от лица экс-посла США в России, бывшего советника президента Штатов по нацбезопасности Майкла Макфола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Войны каждый раз заканчиваются миром. Кротчайший путь к миру – поставлять больше оружия. Не бумагу для подписания мирного соглашения, не ручки для подписания военного соглашения, а боеприпасы. Путин сейчас чувствует себя мачо, и у него по-прежнему есть значительные ресурсы для того, чтобы добиться победы. Ситуация разворачивается недостаточно, наших успехов на поле боя недостаточно. Этого достаточно для спасения Украины, но недостаточно для ослабления Путина. Именно поэтому нам нужно больше побед. Для большего количества побед нам нужно больше оружия, больше санкций. Если вы спросите, сколько это будет продолжаться, и когда это закончится, отвечу, что определённо не закончится, Путин не остановит войну до весны, потому что он определённо рассчитывает на эффективность другого своего главного оружия, такого как энергетика», – вещал он.

«Поэтому сейчас это значительно меньше зависит от Украины и украинского народа. Это значительно больше всё зависит от мудрости американского народа. Но такая ситуация меня тоже не очень беспокоит, потому что, исходя из моего личного опыта, у нас определённо есть поддержка со стороны обеих партий в США», – заявил Порошенко.