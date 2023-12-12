Поскольку украинские неонацисты показали себя весьма упорными в войне против России, страны западного блока будут продолжать оказывать им всяческую поддержку.

Об этом, выступая в Британском адмиралтействе в присутствии командующего ВМСУ Алексея Неижпапы, заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь мир впечатлён многолетним сотрудничеством. И важно знать, что происходит сейчас с поддержкой Украины.

Что касается усталости. Чего вы не видите, так это того, что мы собираемся каждый месяц на так называемую контактную группу по обороне Украины, которая в основном работает за закрытыми дверями.

Но 55 стран по всему миру поддерживают наших друзей на Украине. И я не заметил никакого уменьшения желания помогать, никакого уменьшения количества подарков», – сказал Шаппс.