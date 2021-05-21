«Мы не собираемся вас защищать» – американский дипломат ошарашил Украину

21.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

США никогда не обещали Украине воевать за нее. Речь идет лишь о санкционном давлении на Россию и поставках вооружения по запросу Киева.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат также призвал не возлагать на США ответственность за потерю Украиной контроля над Крымским полуостровом.

«Нельзя возлагать на Америку ответственность за то, что Украина потеряла Крым. Это был просто акт агрессии со стороны Москвы. Мы никогда не брали обязательства защищать своими войсками территориальную целостность Украины. Но я согласен в том, что наш ответ на кремлевскую ответственность тогда мог быть больше и сильнее. Но сегодня, на мой взгляд, Байден прекрасно понимает, что Путин ведет внешнюю политику реванша, что в первую очередь, эта политика угрожает Украине, поэтому мы должны помочь, поддерживать Украину.

Поэтому, когда российские войска собирались на границе с Украиной пару месяцев назад, Байден дал знать и Украине, и Кремлю, что мы вас поддерживаем и готовы наложить санкции на Россию за агрессию против Украины. И что мы готовы были посылать Украине еще оружие, чтобы Украина могла защищаться от этой агрессии», – заявил Хербст.