Мы не способны на большее, а Россия обеспечена всем – депутат Рады

Военный бюджет России в разы превышает украинский, и продолжает расти.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил доктор экономических наук Андрей Длигач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сравнили военные бюджеты Украины и России. Если не учитывать получаемую помощь, вот такая разница [в 60 миллиардов долларов]. Военный бюджет России существенно растёт, а наш – нет.

Потому что всё, что мы собираем как налоги, идёт на нашу обороноспособность. И больше мы не можем себе позволить, а наши международные партнёры напрямую не финансируют. Больше у нас ресурса нет. Мы не можем выдавить больше с бизнеса, нет смысла печатать больше денег – это ничего не даст», – сказал экономист.