Мы не способны на большее, а Россия обеспечена всем – депутат Рады

Вадим Москаленко.  
26.04.2024 23:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Военный бюджет России в разы превышает украинский, и продолжает расти.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил доктор экономических наук Андрей Длигач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Военный бюджет России в разы превышает украинский, и продолжает расти. Об этом на канале...

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«Сравнили военные бюджеты Украины и России. Если не учитывать получаемую помощь, вот такая разница [в 60 миллиардов долларов]. Военный бюджет России существенно растёт, а наш – нет.

Потому что всё, что мы собираем как налоги, идёт на нашу обороноспособность. И больше мы не можем себе позволить, а наши международные партнёры напрямую не финансируют. Больше у нас ресурса нет. Мы не можем выдавить больше с бизнеса, нет смысла печатать больше денег – это ничего не даст», – сказал экономист.

В свою очередь, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая пожаловалась, что развалить Россию не получится.

«Мы развиты ровно настолько, насколько смогли развиться. Горизонт планирования у нас – 2024 год. Россия закрыла свои затраты на войну, они не развалятся за 2024 год. Маловероятно, что они вообще развалятся, это наша постоянная проблема. Украина не может переехать от такого соседа», – подытожила Безуглая.

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