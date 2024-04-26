Мы не способны на большее, а Россия обеспечена всем – депутат Рады
Военный бюджет России в разы превышает украинский, и продолжает расти.
Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил доктор экономических наук Андрей Длигач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сравнили военные бюджеты Украины и России. Если не учитывать получаемую помощь, вот такая разница [в 60 миллиардов долларов]. Военный бюджет России существенно растёт, а наш – нет.
Потому что всё, что мы собираем как налоги, идёт на нашу обороноспособность. И больше мы не можем себе позволить, а наши международные партнёры напрямую не финансируют. Больше у нас ресурса нет. Мы не можем выдавить больше с бизнеса, нет смысла печатать больше денег – это ничего не даст», – сказал экономист.
В свою очередь, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая пожаловалась, что развалить Россию не получится.
«Мы развиты ровно настолько, насколько смогли развиться. Горизонт планирования у нас – 2024 год. Россия закрыла свои затраты на войну, они не развалятся за 2024 год. Маловероятно, что они вообще развалятся, это наша постоянная проблема. Украина не может переехать от такого соседа», – подытожила Безуглая.
Спасибо!
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