Мы не станем стороной конфликта, но дадим возможность Украине воевать годами – генсек НАТО

Константин Серпилин.  
14.06.2024 17:56
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В НАТО согласовали план по усилению координирующей роли альянса в военной поддержке Киева. Командные пункты в Германии и странах Восточной Европы будут участвовать в координации поставок оружия Украине, обучению ВСУ и ремонте подбитой техники.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В НАТО согласовали план по усилению координирующей роли альянса в военной поддержке Киева. Командные...

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«Мы согласовали план, который означает, как НАТО возглавит координацию помощи в области безопасности и подготовки. Это позволит лидерам НАТО начать эту работу на Вашингтонском саммите, поставить нашу поддержку Украины на более прочную основу на годы вперёд. Она будет состоять из командования НАТО, расположенного на американском объекте в Висбадене и в логистических узлах в восточной части альянса под руководством трёхзвёздочного генерала, подотчётному верховному главнокомандующему сил НАТО в Европе. Ожидается, что к этому в альянсе будет привлечено почти 700 военнослужащих стран НАТО и партнёров», – сказал Столтенберг.

«НАТО будет наблюдать за подготовкой ВСУ на учебных объектах стран альянса, поддерживать Украину через планирование и координацию помощи, управлять передачей и ремонтом техники, предоставлять поддержку в долгосрочном развитии ВСУ. Эти усилия не сделают НАТО стороной конфликта, но они усилят нашу поддержку Украины в отстаивании её права на самооборону», – добавил генсек.

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