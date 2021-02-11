«Мы не страна-сателлит»: Лукашенко отверг воссоединение с Россией

11.02.2021, Москва, Елена Острякова

Александр Лукашенко извлек уроки из Беломайдана. Он понял, что белорусский народ поддерживает его не безусловно, а как гаранта союзных отношений с Россией. Понял, что бесконечные оскорбления и провокации в адрес союзника, которые он себе позволял перед выборами, лишили его значительной доли возможной поддержки.

Но это знание белорусский президент использует не для укрепления своих позиций за счет дальнейшей интеграции с союзником, а для очернения своих политических оппонентов.

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Выступая сегодня на Всебелорусском народном собрании, Лукашенко обрисовал политический портрет оппозиции, выставив ее лидеров как завзятых русофобов. Не то, чтобы это не отражало глубинных планов змагаров, но открыто они настолько антироссийских планов никогда не заявляли, понимая, что не встретят поддержки у народа.

Однако Лукашенко смело приписал противникам самые коварные намерения, прекрасно понимая, что его сторонников (и не только), симпатизирующих России, русофобские перспективы откровенно испугают.

«Что хотят противостоящие нам, вскормленные и обученные за рубежом силы? Хочу напомнить не вам, а прежде всего нашему народу. Экономика: проведение повальной приватизации предприятий и запрещение продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры. Подчеркиваю – российским компаниям. Всем остальным можно.

В политической сфере: выход из Союзного государства с РФ, ЕАЭС, Таможенного союза и других интеграционных образований, где доминирует Россия. Возобновление пограничного и таможенного контроля на границе с РФ. Исполнение всех критериев членства в ЕС и НАТО. Понятно, почему они сбежали туда.

Запрет пророссийских организаций, деятельность которых противоречит национальным интересам, а также российских фондов и организаций. В информационной сфере: категорический запрет трансляции публицистических, общественно-политических, новостных программ российских телеканалов. Притащить сюда литовские, польские, западные телеканалы и предоставить им полную свободу.

В военной сфере: выход из ОДКБ, возвращения контроля за системами ПВО и противоракетной обороны. У нас сегодня с Россией единая система, это надежнейший щит для защиты и Белоруссии, и России. Вывод с территории Белоруссии российских военных объектов. Это вообще смех. На базе связи в Вилейке несколько российских офицеров и рабочие места для наших граждан. Или Ганцевичи. Абсолютно невоенная база, но очень важная для нашей совместной группировки, которая позволяет заглянуть за горизонты и обнаружить любой пуск ракет с той стороны. Перевод воспитательной работы в армии исключительно на белорусский язык. Белорусский язык должен быть введен повально, начиная с детского сада.

В гуманитарной сфере: платное образование, платная медицина, восстановление белорусской автокефальной церкви как национальной альтернативе Белорусскому экзархату Русской Цравославной Церкви.

Введение уголовной ответственности за публичное оскорбление белорусского языка», – перечислял Лукашенко.

Однако совсем отказаться от упреков и пресловутой многовекторности белорусский президент так и не смог. Он вновь заявил, что заинтересован в налаживании контактов со всем миром, хотя это и «вызывает столько вопросов даже у наших братьев».

«И не надо нас критиковать, что мы сидим на двух стульях. В конечном итоге мы ставим цель обеспечить диверсификацию экономических, прежде всего, связей. Мы не нахлебники и не страна-сателлит, которая ждет кредитов и субсидий в обмен на отказ от собственного мнения и здравого смысла.

При этом основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет наша Россия. Она нам не чужая, потому что там живут не только наши люди, а очень близкий русский народ. Это наш народ, с которым мы жили долгие века и вместе плечом к плечу боролись по одну сторону баррикад», – заявил Лукашенко.

На последние его словам зал отреагировал аплодисментами, но Лукашенко снова заговорил о многовекторности.

«Подтверждение особого значение белорусско-российских отношений в этой системе многовекторности четко проявилось в свете последних событий. Содействие РФ имело для нас важнейшее значение. При этом подчеркну: данная позиция России – не помощь действующей власти, а поддержка братского государства и белорусского народа в условиях нынешних и грядущих глобальных трансформаций. Пока мы стоим рядом плечом к плечу или спиной к спине никто нас ни на колени не поставит и не наклонит. В этом суть», – на этом Лукашенко снова сорвал аплодисменты.

Аудитории явно нравились слова о единстве, но белорусский президент, не замечая этого, перешел к упрекам.

«Помогая белорусам, Россия помогает сама себе. Ведь Беларусь – это финишное производство для многих отрасли белорусской экономики. Кооперация дает работу миллионам россиян. Кредиты от России – это далеко не благотворительность. Миллиард долларов в год мы платим за те кредитные ресурсы, которые получаем. Свои средства Россия хранит и в США, но получает на порядок меньше.

Да, Россия нам помогает, как никто. Огромное ей за это спасибо. Но это не благотворительность. Проценты по кредитам выше общемировых, нам никто их не списывает», – сказал Лукашенко.

«Пока мы с Россией, и она не одинока. Исхожу из того, что и Беларусь будет оставаться для России абсолютным приоритетом. Уверен, что и с ее стороны будет честное понимание наших стремлений к сотрудничеству с другими странами.

Внешние силы стремятся сорвать интеграционные проекты. В этих обстоятельствах только сплотившись мы сохраним устойчивость наших стран. От связки Беларусь-Россия или Россия-Беларусь во многом зависит мирное будущее региона», – амбициозно заявил Лукашенко.

Он обнародовал данные соцопроса, согласно которым 71,5% белорусов выступают за интеграцию с Россией. Зал снова зааплодировал.

А Лукашенко завел старую песню о необходимости равных условий хозяйствования, энергопотребления, доступа к рынкам, использованию финансовых механизмов

«Я не прошу бесплатного газа, нефти или ресурсов, я прошу равных условий хозяйствования. И тогда не 70%, а весь белорусский народ будет с благоговением смотреть на Россию и будет считать, что мы здесь, являясь оплотом нашего единого отечества, будем умирать за свою страну и за Россию в том числе», – сказал Лукашенко, вновь сорвав аплодисменты.

По его мнению, нынешний уровень интеграции в условиях Союзного государства вполне достаточный, и углублять его не надо.

«Давайте пройдем этот путь и посмотрим, что скажут народы. Может, они возьмут за шкирку Лукашенко и Путина и скажут: мало этой интеграции, пойдем дальше. Нельзя перепрыгивать через этапы. Нельзя перенапрягать обстановку ни в России, ни, тем более, в Белоруссии. Мы в этом формате можем сделать огромные шаги в интеграции с нашей близкой России», – сказал Лукашенко.

При этом о сотрудничестве с Китаем Лукашенко говорил исключительно в восторженных тонах без всяких упреков.

«Особые отношения связывают Беларусь и Китай. Наша внешнеполитическая стратегия относит это государство к странам дальней дуги. Но де-факто ответственное партнерство, несмотря на дальнее расстояние, сделало нас ближайшими соседями. Наше стратегическое сотрудничество с Китаем стало одной из причин атаки Запада на Беларусь в конце прошлого года. Мне прямо в глаза было сказано: уходите от Китая. На что я ответил: когда ЕС и США атаковали экономику Белоруссии 5-6 лет тому назад масштабными санкциями, Китай безоговорочно нас поддержал. Он открыл свою дверь для нас, и мы в нее вошли. И что мы сейчас должны закрыть Китаю форточку в Европу через Беларусь? Мы не можем на это пойти, потому что мы люди благодарные», – сказал Лукашенко.

Он приветствовал участие Китая в строительных и финансовых проектах. Несмотря на то, что Россия уже поставляет в Белоруссию вакцину от коронавируса и готова организовать ее производство, Лукашенко надеется получить вакцину еще и из Китая.

Этим заявлениям Лукашенко зал почему-то не аплодировал.

Заговорив об обороне, Лукашенко заявил, что Белоруссия сможет на ней сэкономить.

«Мы гораздо меньшими ресурсами сможем себя защитить с помощью нашей России. Потому что потерять Беларусь для России смертельно опасно. И как всегда она вынуждена будет стоять с нами насмерть в Брестской крепости, под Минском, под Могилевым, а если нужно и под Смоленском», – сказал Лукашенко.

Зал захлопал.