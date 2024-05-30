«Мы не такие». Версия, почему Зеленский безнаказанно ездит на линию фронта

Украинский узурпатор Владимир Зеленский продолжает осуществлять безнаказанные визиты к линии фронта, потому что его ликвидация ничего не изменит, ведь на смену может прийти более легитимный ставленник Запада.

Такие объяснения в интервью политологу Богдану Безпалько озвучила экс-министр информации ДНР Елена Никитина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему-то не наносятся удары по тем локациям, где должен появиться Зеленский, причем по локациям, которые располагаются на (оккупированной ВСУ) территории ДНР. Как вы думаете, почему это происходит?» – спросил Безпалько, уточнив, быть может, причина в существовании неких тайных договоренностей о безопасности даже «просроченного» украинского президента.

«Я думаю, что договоренности такой нет. По крайней мере, сейчас, когда мы понимаем, насколько далеко зашел противник. Совершенно очевидно, что дело не в Зеленском. Украину будут использовать. Вот пока из нее можно будет что-то выжимать, противник будет ее использовать, все ее ресурсы имеющиеся. Поэтому Зеленский будет, Порошенко, или еще кто-то нам неизвестный – всё равно. Дело сейчас не в этих личностях абсолютно», – сказала экс-министр информации.

«Тем более, что он сейчас нелегитимный, с ним и разговаривать не о чем. И что, убить его, чтобы был кто-то легитимный? В любом случае я понимаю, что это не те методы, которыми пользуется Россия. Мы потому и другие, что мы с другой парадигмой мы выступаем», – подытожила Никитина.