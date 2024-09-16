Мы не угонимся за российской оборонкой, у них огромные бюджеты – украинский министр

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Украина не может конкурировать с Россией в объемах военного производства, потому что не имеет таких средств в бюджете и такой промышленности.

Об этом, выступая на проводимой в Киеве «Ялтинской европейской стратегии», заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, мы отстаем количественно от них – мы наращиваем производство, но они наращивают еще быстрее. У них есть финансирование, четкий вертикальный контроль и они контролируют все достаточно жестко… Что касается России, они имеют 112 миллиардов долларов на оборону, и там используются деньги частных компаний, государственных. Так что, конечно, нам очень тяжело бороться с Россией, которая имеет настолько больший оборонный бюджет», – заявил Камышин.