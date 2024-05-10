«Мы не уйдём отсюда!»: фермеры Польши возобновили акции против украинских конкурентов

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Польские аграрии, возобновившие протестные акции, протестуют против импорта низкокачественной украинской продукции и внедрение «зелёной повестки» Евросоюза. На этот раз они пришли в здание Сейма, пишет издание polsatnews.pl.

«Мы пришли в Сейм, чтобы поговорить с премьер-министром Дональдом Туском», – подчеркнул Мариуш Боровяк, представитель Союза фермеров. Он заявил, что они не покинут здание, пока их требования не будут выполнены. Фермеров пригласил на встречу маршал Шимон Холовня.

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«Все организации, которые до сих пор пытались встретиться с премьер-министром, либо не смогли это сделать, либо переговоры закончились ничем», – пояснил Мариуш Боровяк в ходе пресс-конференции.

Фермеры намерены осуществить сидячую забастовку в здании сейма. На следующий день намечена общенациональная акция протеста.

«Сегодня мы разговариваем со всеми политическими силами, которые хотят с нами разговаривать. Однако сегодня мы не покинем Сейм до тех пор, пока с нами не встретится господин Дональд Туск. Мы хотели бы попросить маршала Головню разрешить нам остаться здесь и протестовать законным путем. (…) Мы также просим его помочь нам, например, с водой, – обратился он.

Спикер Сейма ответил на их призывы и пригласил на встречу. Он сказал, что «посмотрит, сможет ли он им помочь».

«Я попросил министра сельского хозяйства встретиться с ними. Насколько я знаю, министр Чеслав Секерский пригласил их завтра в Министерство сельского хозяйства», – сказал Холовня.

Среди требований польских фермеров – отказ от внедрения «зелёного курса» Брюсселя – чрезмерных экологических нормативов, которые сделают продукцию польских фермеров нерентабельной, и блокирование импорта украинской продукции сомнительного качества.

«Сейчас Украина наводняет нас непроверенной продукцией. Наши службы на границе не работают, поэтому мы требуем, чтобы организации, которые отвечают за контроль на Украине, наконец приступили к работе», – заявил Боровяк.