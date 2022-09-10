«Мы не уйдём с улиц». Не прекращаются протесты у президентского дворца в Кишинёве

У президентского дворца в Кишинёве состоялся очередной митинг протеста, проведённый оппозиционной парламентской партией «Шор». Тысячи людей протестовали против политических репрессий и бездарной политики властей Молдовы в сфере экономики. Участники требовали отставки президента Майи Санду и освобождения из СИЗО вице-председателя партии «Шор», депутата парламента Марины Таубер. «Долой Санду, свободу Марине!» – скандировали тысячи людей.

Накануне суд продлил арест Марине Таубер ещё на 20 суток.

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«Я не удивлена этим решением, – сказала Таубер перед участниками митинга у стен суда. – То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Мы не остановимся, мы не сдадимся, мы продолжим бороться за интересы граждан. Я хочу, чтобы все поняли одну важную вещь. Сегодня мы боремся не за Партию “ШОР”, не за Илана Шора или Марину Таубер, а за лучшую жизнь для наших граждан. Нас ждут очень трудные времена в стране, а беспорядок в системе правосудия ещё больше усугубляет ситуацию. Но борьба продолжается, и победа обязательно будет за нами. Мы идём до конца!».

Протестующие, пришедшие к президентскому дворцу, принесли с собой квитанции за коммунальные счета, цифры в которых выросли в разы в течение последнего года. Участники протеста по очереди сжигали свои платёжки в жёлтой бочке с надписью “PAS” (молдавская аббревиатура правящей партии «Действие и солидарность», жёлтый цвет – символ этой партии). Люди скандировали: «Майя Санду, жги отсюда!», «Счета прожигают нам карманы!», «Долой PAS! Долой Майю Санду!», «PAS сожгла хорошие времена!», «Кизяковая власть, уходи от нас!».

Кроме того, в руках у многих участников митинга были веники. Протестующие выразили готовность «вымести Санду и всю её команду из президентского дворца».

Ранее Национальное бюро статистики опубликовало новые данные об инфляции в Молдове, которая в сентябре достигла 35%. Больше всего подорожали продукты первой необходимости – хлеб, молочные продукты, яйца и фрукты. Рост цен был обусловлен подорожанием газа в июле на более чем на 15%. При этом компания «Молдовагаз» объявила, что будет ходатайствовать о дальнейшем повышении цены на газ с 23 до 29 леев за кубометр.

Депутат парламента от партии «Шор» Вадим Фотеску заявил, что власть, боясь народного гнева, закупает оборудование для силового разгона протестов:

«Они превратили заседания парламента в партсобрания, никто не задаёт вопросов, нет никакой прозрачности. Они получают миллионные кредиты, они загнали страну по уши в долги, но никто не понимает, куда уходят эти деньги, народ не получает никакой выгоды от них. Я призываю силы правопорядка не исполнять преступные приказы властей и не действовать против собственных граждан».

К участникам митинга по видеосвязи обратился лидер политформирования Илан Шор, вынужденный покинуть страну. Он заявил, что митинги протеста продолжатся до тех пор, пока эта власть не будет свергнута:

«Они разрушили все, они разрушили жизни людей. Мы собрались здесь, чтобы защищать интересы народа, защищать его от этих желтых самозванцев, которые разрушают нашу страну. У нас есть два варианта: сдаться или бороться до конца. И мы выбрали борьбу».

Илан Шор проанонсировал новый общенародный массовый митинг в Кишинёве, который состоится 18 сентября. Акция, по его словам, начнётся у президентского дворца и будет носить непрерывный характер.

«18 сентября мы объявляем национальный протест, на котором народ Республики Молдова будет требовать досрочные выборы. Пока мы не одержим победу, мы не уйдем с улицы. Майя Санду больше не представляет народ и должна уйти, немедленно. Пусть пакует свои пожитки и валит, откуда приехала. Я верю в нашу победу, я верю в победу Республики Молдова!», – заявил политик перед тысячами собравшихся людей.

Отметим, что партия под руководством Илана Шора – не единственная оппозиционная сила в Молдове. По имеющейся информацией, многие рядовые члены партий коммунистов и социалистов недовольны пассивной позицией руководства этих партий и также готовы принимать участие в митингах, проводимых партией «Шор».

Возможно, это заставит партийное руководство также приступить к организации собственных митингов протеста из страха потерять электорат. Однако молдавская власть во главе с президентом Майей Санду, пользующейся неограниченной поддержкой со стороны коллективного Запада, на сегодня уверена в своей силе. Её положение может быть поколеблено только в том случае, если все без исключения оппозиционные силы – от социалистов до Шора и «Гражданского конгресса» – объединят свои усилия в единую общенародную протестную кампанию.