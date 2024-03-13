Мы не в состоянии доползти до границы – украинский офицер

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Украина не имеет сил, чтобы выйти на границы 1991 года, о чем декларирует власть.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лапин раскритиковал тех, кто заявляет о таких планах, подчеркнув, что в ВСУ заканчиваются мотивированные солдаты.

«Как, чем, какими силами? Когда мы туда доползем? Вы посмотрите, что они делают с мобилизацией. Они хотят нам сохранить чиновников, мусоров и тех, кто имеет бабки. Давайте говорить откровенно – деморализация личного состава за счет качелей в высшем военном руководстве, дезориентация украинского общества по поводу «две-три недели», «два-три месяца», «два-три года» и так далее, не буду повторять их спикеров – подоляков, арестовичей и будановых в том числе.

Это же дезориентация общества, они обесценили полностью тот дух патриотизма, с которым люди ломились в военкоматы», – сокрушается экс-депутат.

«Сегодня мы не видим очередей в военкоматы. Они на чьих плечах хотят доползти до границ 91-го? Армия, язык, вера в окопах заканчивается, а «какую разницу» они спасают? Так они хотят чем дойти до границ 91-го года? Это не то, что я не верю в нашу победу, я просто обостряю внимание, что при таком подходе мы к той победе будем ползти десятилетиями, еще наши внуки повоюют», – заявил Лапин.