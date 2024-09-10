Мы не в состоянии переиграть Россию – командир неонацистов

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Уже сейчас соотношение сторон в конфликте на Украине не в ее пользу. И этот разрыв постоянно растет.

Об этом в эфире интернет-канала «Online UA» заявил основатель неонацистской организации «Центурия», один из командиров запрещенного в России террористического «Азова» Игорь Михайленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Количественно мы уже не переиграем противника – мы сокращаемся как нация. Мы должны что-то предложить такое извне, чтобы 1:10 уже считалось. Сейчас мы считаемся 1:3. К началу полномасштабной войны в Украине было 49 миллионов, в России было 120 или 130 миллионов. Это 1:3 соотношение. Если такие же тенденции останутся через 10-20 лет, то для нашей молодежи соотношение будет уже не 1:3, и не 1:5, а 1:10. Если мы хотим остаться украинцами, украинской нацией, то нам нельзя оставаться на сегодняшнем или завтрашнем дне», – заявил Михайленко.