Мы не в состоянии переиграть Россию – командир неонацистов

Анатолий Лапин.  
10.09.2024 13:17
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Россия, Украина


Уже сейчас соотношение сторон в конфликте на Украине не в ее пользу. И этот разрыв постоянно растет.

Об этом в эфире интернет-канала «Online UA» заявил основатель неонацистской организации «Центурия», один из командиров запрещенного в России террористического «Азова» Игорь Михайленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уже сейчас соотношение сторон в конфликте на Украине не в ее пользу. И этот...

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«Количественно мы уже не переиграем противника – мы сокращаемся как нация. Мы должны что-то предложить такое извне, чтобы 1:10 уже считалось. Сейчас мы считаемся 1:3. К началу полномасштабной войны в Украине было 49 миллионов, в России было 120 или 130 миллионов.

Это 1:3 соотношение. Если такие же тенденции останутся через 10-20 лет, то для нашей молодежи соотношение будет уже не 1:3, и не 1:5, а 1:10. Если мы хотим остаться украинцами, украинской нацией, то нам нельзя оставаться на сегодняшнем или завтрашнем дне», – заявил Михайленко.

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