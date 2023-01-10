«Мы не в состоянии покрыть потребление»: «Укрэнерго» призвало к экономии

Игорь Шкапа.  
10.01.2023 17:32
  (Мск) , Киев
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Дзен, Происшествия, Украина, Энергетика


Из-за ухуджения погодных условий на Украине снова вводятся аварийные отключения электроэнергии

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

Из-за ухуджения погодных условий на Украине снова вводятся аварийные отключения электроэнергии Об этом, передает...

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Отмечается, что сегодня потребление электроэнергии на Украине повысилось из-за низкой температуры, усиленной сильным ветром в большинстве регионов. Кроме того, возросло потребление промышленностью и бизнесом.

«В результате вырос дефицит мощности, в том числе и в ночные часы. Для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток – с 00:00 до 24:00. К сожалению, во многих областях лимиты уже превышены, поэтому для сохранения стабильной работы энергосистемы используются аварийные отключения», – говорится в сообщении.

В отдельных регионах из-за неблагоприятных погодных условий есть повреждения в сетях операторов системы распределения.

«Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии.

«Укрэнерго», производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками врага.

Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость применения ограничений», – призывает «Укрэнерго».

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