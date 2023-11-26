«Мы не верим в военное решение» – европейский премьер призвал прекратить войну против России
Странам западного блока пора признать поражение на Украине и прекратить дальнейшее финансирование бандеровского режима.
Об этом в ходе пресс-конференции с главой чешского правительства Петром Фиалой заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы просто говорим, что не верим в военное решение конфликта на Украине. Это наша позиция, которую мы формулируем на основе различной информации, когда оцениваем состояние военной операции и перспективы развития ситуации на Украине.
И нам кажется, что этот конфликт именно таков. Этот конфликт заморожен, он находится в таком состоянии, что может продлиться до 2029-30 годов», – сказал Фицо.
Он подчеркнул, что Западу пора признать: достичь своих целей на Украине не удалось, и прекратить бессмысленное кровопролитие.
«К 2023 году РФ получила больше территориальных завоеваний, чем Украина, и мы знаем, что политика санкций в целом не работает. Мы продвигаем идею, что лучше вести переговоры в течение десяти лет, в условиях мира, чем садиться за стол переговоров десять лет спустя без какого-либо результата, в то время как сотни тысяч могут погибнуть», – добавил словацкий премьер.
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