Странам западного блока пора признать поражение на Украине и прекратить дальнейшее финансирование бандеровского режима.

Об этом в ходе пресс-конференции с главой чешского правительства Петром Фиалой заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы просто говорим, что не верим в военное решение конфликта на Украине. Это наша позиция, которую мы формулируем на основе различной информации, когда оцениваем состояние военной операции и перспективы развития ситуации на Украине.

И нам кажется, что этот конфликт именно таков. Этот конфликт заморожен, он находится в таком состоянии, что может продлиться до 2029-30 годов», – сказал Фицо.