«Мы не видели тебя в окопах» – ВСУшников массово «кидают» с боевыми выплатами

Воюющих на передовой всушников часто записывают как тыловых работников, чтобы платить им меньше денег.

Об этом на канале «ProUA» заявил военный аналитик Иван Ступак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нашим военным обещают большие деньги, потому что они выполняют самую сложную и кровавую работу в истории человечества: одна ошибка – и ты мёртвый. Людям обещают большую зарплату, но потом начинаются проблемы. Человек на передовой – а по документам где-нибудь на Яворовском полигоне. Ему деньги не выплачивают», – сказал Ступак.