«Мы не видели тебя в окопах» – ВСУшников массово «кидают» с боевыми выплатами

Вадим Москаленко.  
11.11.2025 21:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 306
 
Беспредел, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Дискриминация, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы


Воюющих на передовой всушников часто записывают как тыловых работников, чтобы платить им меньше денег.

Об этом на канале «ProUA» заявил военный аналитик Иван Ступак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Воюющих на передовой всушников часто записывают как тыловых работников, чтобы платить им меньше денег....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нашим военным обещают большие деньги, потому что они выполняют самую сложную и кровавую работу в истории человечества: одна ошибка – и ты мёртвый.

Людям обещают большую зарплату, но потом начинаются проблемы. Человек на передовой – а по документам где-нибудь на Яворовском полигоне. Ему деньги не выплачивают», – сказал Ступак.

«Он гибнет – а родственникам говорят, что он погиб где-то в тылу, хотя реально был на передовой. Но по документам – в тылу, а значит, выплаты не положены.

Это очень сильно подкашивает доверие к армии. Люди просто разворачиваются, и уходят», – возмущался он.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить