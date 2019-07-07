07.07.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Киев, Украина, Экономика коллапса
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«Мы не виноваты – звоните Зеленскому»

Украинский политолог Денис Кирюхин опубликовал объявление, замеченное им на одном из рынков Киева.

«Пожалуйста, не охайте! Все подорожало! Продавцы не виноваты! Звоните президенту Украины!» – говорится в тексте объявления, где также указан телефон офиса Владимира Зеленского.

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