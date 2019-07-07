«Мы не виноваты – звоните Зеленскому»

07.07.2019, Киев, Михаил Рябов

Украинский политолог Денис Кирюхин опубликовал объявление, замеченное им на одном из рынков Киева.

«Пожалуйста, не охайте! Все подорожало! Продавцы не виноваты! Звоните президенту Украины!» – говорится в тексте объявления, где также указан телефон офиса Владимира Зеленского.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости